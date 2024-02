Martinelli e Pugliese lanciano la Soccer: vittoria per 2-0 e quinto successo consecutivo

In un piovoso pomeriggio di fine febbraio, la Soccer trova il quinto successo consecutivo in campionato, che proietta i tranesi al terzo posto, a pari punti con il Lucera, fermato dal Don Uva. Il big-match tra Capurso e Acquaviva viene portato a casa dagli ospiti che, con questo preziosissimo successo, accorciano ancor di più il distacco tra le prime 4 pretendenti al titolo.Alla Soccer bastano la perla di Martinelli su punizione e il solito Pugliese, servito dallo stesso Martinelli.CRONACA. Il match si stappa con un'insidiosa occasione per l'Apricena, bravo Rocchitelli a parare agevolmente il tiro avversario. Qualche minuto più tardi arriva la prima vera occasione per la Soccer con Pugliese, che trovato da Martinelli sugli sviluppi di una punizione, scheggia la traversa. Gli ospiti rispondono sempre con un tiro da fuori, bloccato nuovamente dall'estremo difensore tranese. Alla mezz'ora del primo tempo Demarco crossa per Pugliese ma il suo tiro finisce di poco sopra la traversa. La prima frazione si chiude con il risultato inchiodato sullo 0-0. Il secondo si apre con una perla di pregevole fattura di Martinelli: su una punizione da circa 25 metri trova un eurogol che porta in vantaggio i tranesi. L'esultanza dello stesso Giacinto spiega quanto fosse importante sbloccare questo match. E infatti, la Soccer cavalca l'onda dell'entusiasmo e al 32esimo trova il raddoppio con bomber Pugliese, che sigla così il 18esimo gol in campionato, dopo un 'regalino' solo da scartare sempre di Martinelli. Il match finisce 2-0 per i tranesi che, nel prossimo impegno, se la vedranno con i vicini avversari del Don Uva, sull'ostico campo del 'Di Liddo' di Bisceglie. Foto a cura di Maria Prudenza Nugnes