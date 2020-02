Mazzilli illude il Trani, Cicerello e Lorusso travolgono i biancazzurri: 4-1 per l'Unione Bisceglie

: Di Bari, Zinetti, Losacco, Cordisco, Bufi, Dispoto, Papagni, Guerra, Lorusso, Compierchio, Cicerello All. Di Simone: Orizzonte, Colella, Muciaccia, Dentamaro, Bartoli, Ciciriello, Ceglie, Mazzilli, Moussa, Negro, Stancarone All. Sisto: Palmieri di BrindisiImpegno complicato per la Vigor sul sintetico del "Di Liddo" di Bisceglie: mister Sisto deve far fronte alla consueta emergenza che lo priva di alcune pedine essenziali. L'avvio di gara, tuttavia, risulta favorevole al Trani che passa in vantaggio al 14' con Mazzilli. L'Unione reagisce siglando il pari al 35' con Cicerello e sorpassando i biancazzurri al 4' della ripresa grazie all'ex Lorusso. Quest'ultimo triplica al 10', infine è nuovamente Cicerello al 15' a siglare il definitivo 4-1 che sancisce il secondo ko consecutivo della compagine tranese.A completare un quadro disastroso sono i risultati provenienti dagli altri campi: la 22^ giornata di Eccellenza si rivela negativa a causa dei contemporanei successi di Barletta 1922 ed Ugento che, dunque, riducono a tre lunghezze il margine dalla Vigor (terza a quota 37). Il Molfetta allunga a +4 nei confronti del Corato; i playoff regionali sono sempre più lontani per il Trani (-10 dai neroverdi) e, di conseguenza, per le altre compagini del torneo.