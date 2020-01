Pali, traverse, salvataggi e rigore fallito: Trani-Orta Nova termina 0-0

Impegno interno per il Trani che affronta la matricola Orta Nova nel match valido per la quarta giornata di ritorno. Sugli spalti si notano presenze maggiori rispetto agli ultimi incontri e dalla gradinata si levano cori a sostegno dei colori.Nel primo tempo una girata di Caruso centra il palo a portiere battuto, un tiro potente di Picci è salvato sulla linea da Cassinis, infine al 39' Negro è strattonato in area dopo aver scartato Lacerenza: sul dischetto si presenta Picci che spedisce oltre la traversa (nella circostanza accusa un infortunio).Nella ripresa Caruso e Stella provano invano a realizzare, poi è Bartoli a colpire la traversa con un gesto acrobatico. La Vigor sbatte nuovamente sul montante al 32': la botta di Muciaccia dalla distanza è respinta dal palo. Gli ospiti sprecano una ghiotta opportunità in ripartenza, si arriva dunque al finale convulso nel quale l'allenatore ortese Carbone e Ciciriello rimediano l'espulsione.Pali, traverse, salvataggio sulla linea, rigore fallito: il Trani è fermato da episodi a dir poco sfavorevoli!