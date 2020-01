Trani-Otranto 0-0, a vincere è il vento sferzante

Seconda giornata di ritorno che coincide con il debutto nel 2020 per la Vigor che affronta tra le mura amiche l'Otranto. L'allenatore biancazzurro fa esordire Amodio e Fanelli, tesserati nelle ultime ore del mercato invernale.Il vento sferzante condiziona il gioco tanto da dover segnalare solamente una traversa di Nacci per gli ospiti (Pellegrino smanaccia la sfera) mentre i biancazzurri si fanno notare con un tentativo di Picci, deviato in corner da Caroppo, ed una conclusione da lontano di Bartoli che lambisce l'incrocio.La ripresa non offre alcuno spunto di cronaca ad eccezione di un fendente di Stella su cui il portiere si oppone. Al Comunale termina a reti bianche, a vincere è Eolo.