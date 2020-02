Il Trani vince con il brivido: San Severo sconfitto 2-1 al Comunale

Il Trani ritorna a giocare fra le mura amiche dopo le due gare consecutive in trasferta: al Comunale è di scena il San Severo, fanalino di coda del torneo ma reduce da tre successi.Su un terreno più gibboso del solito sono i biancazzurri a sbloccare il punteggio al 9' grazie ad una splendida conclusione al volo di Negro dal limite. Moussa crea scompiglio nella retroguardia dauna, dall'altro lato Morra e Dinielli procurano qualche brivido a Pellegrino.In avvio di ripresa i giallogranata, autori di una prestazione degna di nota, si rendono nuovamente insidiosi con Villani e Morra. Raddoppio tranese al 19': Negro parte dalla difesa, avanza seminando gli avversari per poi servire l'accorrente Mazzilli che incrocia sul secondo palo. Il San Severo è sempre in partita tanto che al 34' accorcia su rigore (contestato dai locali) trasformato da Villani. Nelle battute finali del match Negro è anticipato in corner da Domingo mentre Florio colpisce la traversa.