In fiamme un terreno in contrada Fontanelle

Un nuovo incendio è divampato in un terreno in contrada Fontanelle, nei pressi di via Barletta. Le fiamme hanno in breve tempo bruciato vegetazione incolta e sterpaglie, ma non si escludono anche rifiuti, causando una fitta colonna di fumo ben visibile anche dalla strada.Nelle vicinanze di questo stesso terreno nelle scorse settimane si era verificato un incendio analogo. Come riferiscono in molti, infatti, nella zona è consuetudine abbandonare rifiuti di ogni genere e plastica che bruciata rilascia un forte odore acre e dannoso alla salute.