Retromarcia su Amiu: il Consigliere Corallo ritratta dopo poche ore sul caso dei controlli

Ecco la trascrizione integrale del secondo video del consigliere comunale Francesco Corallo:

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È questo l'interrogativo che domina il dibattito pubblico e politico tranese all'indomani della doppia sortita social del consigliere comunale Francesco Corallo (Puglia Popolare). A poche ore di distanza dal duro filmato in cui denunciava perquisizioni e sequestri di computer presso gli uffici di AMIU S.p.A., il consigliere comunale Francesco Corallo pubblica una netta rettifica social per ridimensionare l'accaduto. Nel nuovo videomessaggio, registrato sul porto di Trani, il consigliere dichiara di aver verificato personalmente la situazione presso fonti autorevoli e che i controlli hanno dato esito negativo, confermando la piena regolarità amministrativa della municipalizzata. Corallo dichiara. "Spiace che la comunicazione data al socio unico in questo periodo di tempesta politica non abbia sortito gli effetti e non ci sia stata una collaborazione piena tra i vertici della società municipalizzata AMIU S.p.A. e il socio unico, il Comune di Trani."Che gioia sapere la verità! È con immenso piacere che vi voglio comunicare che il mio video di stamattina ha trovato una conferma autorevolissima e vera. I controlli in AMIU hanno portato a un nulla di fatto, perché tutto quello che doveva essere al loro posto era al loro posto. Pertanto è stato scongiurato qualunque tipo di cosa che non andava bene, che non andava in regola e che non era a posto. Spiace che la comunicazione data al socio unico in questo periodo di tempesta politica non abbia sortito gli effetti e non ci sia stata una collaborazione piena tra i vertici della società municipalizzata AMIU S.p.A. e il socio unico, il Comune di Trani. Per fortuna le cose sono tutte in regola. Mi sono sincerato personalmente e ho contezza che tutto è bene quel che finisce bene. Spiace soltanto sottolineare che ci vorrebbe più gente che spiegasse i fatti, perché possono essere male interpretati. Io non li ho mai interpretati: io ho portato alla luce una problematica e sono felicissimo di comunicare e di prendere atto che, in realtà, non c'è nulla di vero in quello che era stato sospettato e che tutto quello che doveva essere nei posti giusti era nei posti giusti. Questo è per la precisazione, perché non bisogna essere contro: bisogna essere sempre per il bene dei cittadini. E questa è una bella notizia per la città di Trani e per il grande lavoro svolto in una municipalizzata