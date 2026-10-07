Politica
Retromarcia su Amiu: il Consigliere Corallo ritratta dopo poche ore sul caso dei controlli
Dal «sequestro di PC» al «tutto regolare»: il nuovo video social dell'esponente di Puglia Popolare rassicura la città
Trani - mercoledì 7 ottobre 2026 12.39
Cosa sarà successo nell'arco di tempo trascorso tra la pubblicazione del primo video-denuncia delle 08:30 circa e il secondo messaggio di repentina retromarcia diffuso alle 11:30? È questo l'interrogativo che domina il dibattito pubblico e politico tranese all'indomani della doppia sortita social del consigliere comunale Francesco Corallo (Puglia Popolare). A poche ore di distanza dal duro filmato in cui denunciava perquisizioni e sequestri di computer presso gli uffici di AMIU S.p.A., il consigliere comunale Francesco Corallo pubblica una netta rettifica social per ridimensionare l'accaduto. Nel nuovo videomessaggio, registrato sul porto di Trani, il consigliere dichiara di aver verificato personalmente la situazione presso fonti autorevoli e che i controlli hanno dato esito negativo, confermando la piena regolarità amministrativa della municipalizzata. Corallo dichiara. "Spiace che la comunicazione data al socio unico in questo periodo di tempesta politica non abbia sortito gli effetti e non ci sia stata una collaborazione piena tra i vertici della società municipalizzata AMIU S.p.A. e il socio unico, il Comune di Trani." Sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del dovere di cronaca, riportiamo integralmente di seguito il contenuto letterale del monologo social, specificando che le circostanze riferite dal consigliere riflettono esclusivamente la sua diretta presa di posizione pubblica.
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- Ecco la trascrizione integrale del secondo video del consigliere comunale Francesco Corallo:
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