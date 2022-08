Una carcassa di tartaruga sugli scogli sottostanti la villa comunale: si attende la rimozione da parte degli organi competenti

La carcassa di una grossa tartuaruga marina è stata rinvenuta questa mattina da alcuni bagnanti sugli scogli lungo il tratto di costa sottostante il muraglione della villa comunale: immediatamente sono state allertate le autortà competenti che, giunte sul posto, hanno constatato che trattavasi appunto di un esemplare ormai privo di vita. La segnalazione è pervenuta in redazione da parte di alcuni lettori, e testimonia ancora la presenza della tartaruga marina la cui carcassa, arenatasi evidentemente nelle prime ore del mattino, è stata individuata poi dai numerosi bagnanti presenti oggi nei pressi di quel tratto di litorale. Più di qualcuno poi ha protestato per la lunga attesa per la rimozione della carcassa, considerando anche il forte odore che si è diffuso con il caldo. La normativa infatti vieta in questi casi ai privati di procedere autonomamente.