Addio a Michele Lops, consigliere comunale di Puglia Popolare

Ci ha lasciato a 60 anni Michele Lops, consigliere comunale del gruppo Puglia Popolare (la sua è stata una lunga carriera politica, eletto ben 5 volte nella massima assise cittadina, in politica fin da giovanissimo), stimato professionista geometra, che lascia la moglie e 2 figli, salendo al cielo dopo una lunga a poco facile malattia.La scomparsa di Michele, uomo cordiale, dotato di innata simpatia, ironico e leggero, soprattutto competente e professionale, mai fuori le righe, lascia un grande dolore e un grande vuoto. La malattia lo aveva colpito da qualche tempo, rendendogli difficile una partecipazione attiva all'attività politica, che comunque non aveva mai tralasciato del tutto, confermando addirittura la sua presenza in consiglio comunale in una seduta del novembre scorso.Alla famiglia di Michele Lops le condoglianze da parte della redazione di Trani Viva