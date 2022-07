Aggressione alle forze dell'ordinea seguito di un controllo: un arresto

Un episodio di aggressione alle forze dell'ordine è avvenuto oggi nel pomeriggio tra Corso Vittorio Emanuele e via Lepanto, da parte di un uomo che era alla guida di un'auto.Fermato dalla Polizia di Stato per un controllo, il proprietario dell'auto pare fosse sprovvisto di patente e assicurazione: e pertanto ha iniziato a inveire contro i poliziotti, aggredendoli con veemenza.Nella situazione si sono intromessi anche esponenti della famiglia dell'uomo e a quel punto dei poliziotti è stato richiesto l'ausilio dei Carabinieri. Le forze dell'ordine a quel punto, insieme, sono riuscite a arginare l'aggressione e i poliziotti hanno portato l'uomo in commissariato.