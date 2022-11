Cadono calcinacci in corso Manzoni: messa in sicurezza l'area interessata

Cadono calcinacci da un palazzo di corso Manzoni: l'episodio più copioso è avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno, e per questo è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia Municipale.Gli agenti hanno provveduto ai rilievi del caso, e l'area interessata è quindi stata transennata e messa in sicurezza. Le pietre cadute al suolo sono finite sul marciapiede sottostante il palazzo, e per questo sono state anche fatte spostare le automobili parcheggiate in quei pressi.