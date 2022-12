Finisce contro il guardrail sulla Molfetta-Bisceglie: muore un 91enne tranese

Quel terribile schianto contro il guardrail non gli ha lasciato scampo: un 91enne di Trani è morto questo pomeriggio, alle ore 15.00, lungo la litoranea fra Molfetta e Bisceglie in un sinistro autonomo, che non ha coinvolto altri mezzi, nei pressi della rotatoria che conduce al nuovo porto commerciale.L'anziano, viaggiava a bordo della sua Chevrolet Matiz quando, per cause che non si conoscono ancora, avrebbe perso il controllo del mezzo, entrando nell'anello e finendo sulla parte opposta della carreggiata - quella percorsa da chi proviene da Bisceglie - attraversandola contromano, prima che la sua corsa terminasse contro il guardrail: la barriera in acciaio ha colpito il cofano, sfondando pure la portiera anteriore sinistra. Non prima, peraltro, di aver abbattuto, due pali stradali.Sul posto, con gli operatori sanitari del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco di Molfetta per estrarre il corpo dell'anziano dall'abitacolo deformato dall'urto. Gli sforzi dei medici di rianimare l'uomo, però, si sono rivelati vani: per il 91enne non c'era più nulla da fare. È spirato a causa dello scontro violento che lo ha strappato alla vita. La ricostruzione della dinamica, resa difficile dall'assenza di testimoni oculari e di immagini delle telecamere a circuito chiuso, è affidata alla Polizia Locale.Gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti per tentare di ricostruire gli istanti che hanno preceduto il drammatico episodio. Non è escluso, oltre all'ipotesi dell'errore umano - l'aver imboccato contromano la rotatoria - che possa essersi trattato di un improvviso malore sopraggiunto mentre l'anziano si trovava alla guida.