Incidente sull’Andria-Trani: morti due ragazzi di 22 e 29 anni di Andria

Oltre ai due ragazzi morti sul colpo, uno di 22 anni e l'altro di 29 entrambi di Andria,di 22 anni edi 29, ci sono anche sette feriti, nello scontro che ha coinvolto all'alba di stamane tre auto, una Fiat Punto, una Kia Sportage e una Opel Astra.Due ragazze poco più che ventenni sono state portate dall'ambulanza del 118 al "Dimiccoli" di Barletta, una poi è stata trasferita in chirurgia toracica ai "Riuniti" di Foggia per trauma toracico; un'altra ha trauma toracico e dissezione della aorta, dopo stabilizzazione sarà trasferita al Policlinico di Bari. Per entrambe la prognosi è riservata.A Bisceglie è stato portato un ragazzo di 22 anni con un'emorragia cerebrale che poi è stato trasferito in neurochirurgia ad Andria, un 18enne resta in osservazione perché anche lui ha subito traumi alla testa. Anche in questo caso la prognosi é riservata.Ad Andria un paziente è in rianimazione con trauma alla testa e al torace; una 21enne con trauma cranico è in Neurochirurgia, un 21enne è in osservazione ora al pronto soccorso e ha molte fratture anche del bacino. Per tutti prognosi riservata.Sul posto, per i rilievi gli agenti della Polstrada di Andria, agli ordini del Commissario capo Nicola Ciccone.