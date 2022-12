Incidente sulla 16bis, perde la vita un 48enne di Trani

È di Trani il 48enne, Savino Ancler, che questa mattina, giovedì 22 dicembre, ha perso la vita nell'incidente avvenuto sulla 16bis, tra Trani Capirro e Ponte Lama, intorno alle ore 7.30.Ancler, conducente di un motocarro, si è scontrato con un'auto per cause ancora tutte in fase di accertamento. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118: all'arrivo sul posto per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono, invece, giudicate gravi le condizioni degli altri due uomini rimasti coinvolti nel sinistro: il 23enne a bordo del motocarro insieme ad Ancler e il conducente dell'auto. Entrambi si trovano ricoverati al Bonomo di Andria e al Dimiccoli di Barletta.Ancora tutte da chiarire, dicevamo, le cause che hanno portato al terribile schianto a cui quasi sicuramente hanno contribuito la scarsa visibilità per la presenza di banchi di nebbia e il manto scivoloso.L'incidente ha visto un forte impiego di forze dell'ordine: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e locale oltre che diversi mezzi del 118.La circolazione è rimasta bloccata per l'intera mattinata e si sono registrati diversi chilometri di coda sul tratto tranese dell'arteria.