Incidente tra un'auto e un rider all'incrocio tra Corso Imbriani e via San Gervasio

Sono una presenza sempre più frequente sulle nostre strade, questi scooter che effettuano consegne a domicilio, inconfondibili con i grandi contenitori nei quali vi sono gli ordini da distribuire in giro per le città.Se ne parla spesso nelle cronache di tutto il mondo per via delle questioni di sicurezza che accompagnano questo tipo di attività, e oggi a Trani pare che solo un grosso spavento sia stata la conseguenza della perdita di controllo del mezzo da parte di un Rider - così è chiamata questa nuova figura lavorativa - per questioni di precedenza con un'auto tra via San Gervasio e Corso Imbriani. Il ragazzo è rimasto a terra ma pare che non ci siano conseguenze traumatiche per lui.Comunque la notizia è in aggiornamento.