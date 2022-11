Inseguimento della Polizia ad un'auto rubata, tamponamento a catena sulla 16bis

Vivo per miracolo il conducente di Trani alla guida di una Alfa 156 che nella serata di lunedì, intorno alle ore 21, si stava recando a Barletta sulla 16bis quando all'improvviso all'altezza dello svincolo Boccadoro è stato tamponato da una Mercedes rubata che a sua volta era inseguita da una volante della Polizia. L'uomo, un 36enne, non è riuscito ad evitare il violento impatto con l'auto rubata che sfrecciava ad alta velocità per sfuggire alla Polizia: l'Alfa ha fatto più volte testacoda, finendo la sua corsa contro il guard rail e andando quasi completamente distrutta anche nella parte anteriore. Lo sventurato automobilista fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma è stato soccorso comunque dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in ospedale. Gli agenti nel frattempo hanno continuato ad inseguire la Mercedes ma i malviventi a bordo hanno poi abbandonato l'auto per dileguarsi nelle campagne, dopo aver percorso 3 km senza una ruota. Sul posto sono intervenuti, oltre il 118, anche Polizia e Carabinieri.