La scomparsa dell'arch. Giuseppe Blasucci: "firmò" la nuova biblioteca comunale

Se n'è andato all'età di 74 anni Giuseppe "Peppino" Blasucci, l'architetto che aveva "firmato" la nuova sede della biblioteca comunale "Bovio", o dello storico tunnel del "Fondaco dei Longobardi", professionista geniale per intuizioni di restauri e soluzioni abitative.Laureato alla Facoltà di Architettura a Roma, aveva cominciato la sua carriera come docente nella stessa Università, che lasciò dopo qualche anno per dedicarsi alla professione sul campo.Giuseppe Blasucci apparteneva ad una grande famiglia di studiosi, il papà fu preside nei licei ed autore di pubblicazioni filosofiche, lo zio Ordinario di Letteratura italiana alla Normale di Pisa, nella cattedra che fu di Fubini.A Trani ebbe due intuizioni: trasformare il rudere dell'edificio, ora Biblioteca Bovio, in uno splendido esempio di restauro architettonico ed aprire il passaggio da piazza Longobardi al porto, attraverso il Fondaco dei Lombardi.Progettò il Piano particolareggiato del Centro Storico, rimasto nei cassetti del Comune, e fu autore di tanti interventi di edilizia privata sempre unici e particolari. Sobri ed eleganti, proprio come la sua persona.