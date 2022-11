Sarà rifatta la pavimentazione antistante la chiesa di San Giacomo

Costerà 11mila uro circa il rifacimento della pavimentazione antistante l'ingresso dell'antica chiesa di San Giacomo: con una determinazione dirigenziale dell'area Lavori Pubblici è stato approvato il progetto esecutivo, con l'indizione della gara e l'impegno di spesa.Nella determina si sottolinea che l'amministrazione comunale "ha manifestato la volontà di ripristinare l'area antistante l'ingresso della Chiesa di San Giacomo, luogo di culto e di notevole rilevanza storica, che allo stato si presenta con una pavimentazione in pietrini di cemento completamente degradata". Per questo l'ufficio Lavori Pubblici ha proceduto ad redigere uno specifico progetto "consistente nella rimozione dell'attuale pavimentazione ammalorata ed ella successiva posa di pavimentazione in pietra di Trani, al fine di ridare pregio alla storia e che detta Chiesa riveste nel patrimonio culturale cittadino". Il progetto redatto è stato trasmesso alla Sovrintendenza Archeologica, belle Arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori. L'importo totale dei lavori è di € 11.184,51