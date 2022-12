"Sistema Trani", stamane l'udienza con le richieste del Pm Catalano

Si è svolta questa mattina a Palazzo Torres la nuova udienza del processo del cosiddetto "Sistema Trani", con l'attesa requisitoria con richieste di condanna da parte del Pm dott. Marcello Catalano. Com'è noto si tratta dell'udienza relative all'inchiesta che aveva segnato nel dicembre 2014 la vita politica della città di Trani con la caduta dell'allora amministrazione di centro destra, che vide coinvolti l'ex sindaco Luigi Riserbato ed altri 13 imputati in due diversi filoni tra 2014 e 2016.Insieme a una serie di prescrizioni, o fatti non costituenti reato, o non più previsti come reato, ed in particolare con queste ultime due motivazioni nessuna richiesta di condanna per l'ex sindaco Riserbato, di seguito in sintesi le richieste di condanna: Di Marzio 4 anni; Musci 2 anni; Savoiardo 3 anni; Modugno 3 anni e 6 mesi; De Feudis 5 anni; Giachetti 3 anni; Guidotti 8 mesi; Russo 8 mesi. Addamiano 4 anni.Le repliche delle difese sono calendarizzate a gennaio; la sentenza è attesa per il 2 febbraio prossimo.