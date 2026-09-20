Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Reazione di carattere della Soccer Trani: dominio contro il Galatina, battuto 3-0

Decisive le firme di Loiodice, Turitto e Acosta: i tranesi salgono a 9 punti

Trani - domenica 20 settembre 2026 20.40
La Soccer Trani, reduce da giorni molto complicati, domina contro il Galatina, al termine di una prestazione di carattere: al 'San Pio' termina 3-0. Decisive le firme di Loiodice, autore di una prodezza, Turitto e Acosta. Con questo prezioso successo, i biancazzurri salgono a quota 9 punti, in attesa del recupero della sfida contro la Cosmano Foggia, in programma giovedì.

CRONACA - Eccellenza, si scende in campo per la 5^giornata di campionato: al Centro Sportivo 'San Pio' di Bari si affrontano Soccer Trani e Galatina. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 4-2-3-1 con Silvestris tra i pali, in difesa Acosta, Neri, Gonzalez e Donnarumma. In mediana spazio a Turitto e Martinez. Sulla trequarti Lanzone, Loiodice e Fischetti, alle spalle dell'unica punta Flores.

Avvio di gara in quinta per la Soccer Trani, che dopo soli 6' passa in vantaggio con una prodezza di Nicola Loiodice, che salta due avversari e spedisce all'incrocio dei pali la palla dell'1-0. Dopo soli 13' termina la partita di Flores, out per infortunio, al suo posto dentro Capobianco. Al 19' traversone di Acosta per Capobianco, stacco di testa che però non inquadra lo specchio. Tre minuti più tardi tentativo di Loiodice da calcio piazzato, smanaccia Carroppo. Al 33' contropiede feroce dei tranesi, Lanzone serve Loiodice, mancino a giro che termina largo di pochissimo. Al 41' primo squillo del Galatina, conclusione dalla distanza facilmente bloccata da Silvestris. Al 44' un rimpallo favorisce Acosta, passaggio arretrato per Fischetti, destro deviato in corner. Termina la prima frazione.

Al 50' tentativo dalla distanza di Dorini, traiettoria abbondantemente fuori dallo specchio di porta. Otto minuti più tardi punizione per gli ospiti con Lupo, blocca tranquillamente Silvestris. Al 59' è ancora Loiodice ad andare vicino al raddoppio, destro ancora impreciso, ma deviato in corner, da cui scaturisce il palo esterno colpito da Donnarumma. Al 65' la Soccer Trani raddoppia: traversone di Loiodice sul secondo palo, sponda di Capobianco per Turitto che trafigge Carroppo: 2-0. Al 70' i tranesi calano il tris: scoperta la difesa del Galatina, Capobianco apre per Acosta che con un destro preciso batte ancora Carroppo: 3-0. Al 75' tiro-cross di Tkachuk che sfiora un grande gol. I biancazzurri sfiorano svariate volte il poker, prima con Capobianco e successivamente con Yeboah. Termina così, Soccer Trani 3-0 Galatina.
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