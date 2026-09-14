Calciomercato: colpo in attacco per la Soccer Trani, arriva il giovane Michele Di Natale

tl@

Nuovo rinforzo nel reparto avanzato per l'A.S.D. Soccer Trani, che formalizza l'acquisto a titolo definitivo del calciatore. Attaccante under di Canosa di Puglia, classe 2008, il neoacquisto rappresenta un innesto di prospettiva dotato già di un bagaglio di rilievo maturato in categorie superiori.A delineare l'identikit tecnico del neo tesserato è la stessa società tranese: «Dotato di un'ottima struttura fisica, è capace di attaccare molto bene la profondità, ma anche di giocare spalle alla porta, oltre a possedere una spiccata dote nell'uno contro uno». Un profilo moderno ed eclettico, formatosi calcisticamente nei vivai professionistici di Lecce (dove ha militato per tre stagioni) e Bari, prima di affacciarsi al calcio dei "grandi" nella scorsa annata agonistica, vissuta tra le fila del Gaeta nell'Eccellenza laziale e dell'Heraclea in Serie D (girone H), dove ha totalizzato cinque presenze.«Un talento giovane pronto a rinforzare il reparto offensivo grazie alla sua duttilità e alle grandi qualità tecniche», fanno sapere dalla sede societaria. Di Natale è stato aggregato immediatamente al gruppo ed è già a disposizione del tecnico Moscelli per la gara di campionato di questa domenica.