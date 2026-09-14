Michele Di Natale
Michele Di Natale
Sport

Calciomercato: colpo in attacco per la Soccer Trani, arriva il giovane Michele Di Natale

Innesto a titolo definitivo per la compagine biancazzurra: classe 2008, cresciuto nei vivai di Lecce e Bari e già con presenze in Serie D

Trani - lunedì 14 settembre 2026
Nuovo rinforzo nel reparto avanzato per l'A.S.D. Soccer Trani, che formalizza l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Michele Di Natale. Attaccante under di Canosa di Puglia, classe 2008, il neoacquisto rappresenta un innesto di prospettiva dotato già di un bagaglio di rilievo maturato in categorie superiori.
A delineare l'identikit tecnico del neo tesserato è la stessa società tranese: «Dotato di un'ottima struttura fisica, è capace di attaccare molto bene la profondità, ma anche di giocare spalle alla porta, oltre a possedere una spiccata dote nell'uno contro uno». Un profilo moderno ed eclettico, formatosi calcisticamente nei vivai professionistici di Lecce (dove ha militato per tre stagioni) e Bari, prima di affacciarsi al calcio dei "grandi" nella scorsa annata agonistica, vissuta tra le fila del Gaeta nell'Eccellenza laziale e dell'Heraclea in Serie D (girone H), dove ha totalizzato cinque presenze.
«Un talento giovane pronto a rinforzare il reparto offensivo grazie alla sua duttilità e alle grandi qualità tecniche», fanno sapere dalla sede societaria. Di Natale è stato aggregato immediatamente al gruppo ed è già a disposizione del tecnico Moscelli per la gara di campionato di questa domenica.
tl@
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
La Soccer Trani perde amaramente a Squinzano: Citro e Iaia stendono i tranesi, sconfitti 2-1 Calcio La Soccer Trani perde amaramente a Squinzano: Citro e Iaia stendono i tranesi, sconfitti 2-1 Una prestazione gagliarda dei tranesi, colpevoli di non aver chiuso prima i conti
Squinzano-Trani, Moscelli: “Incontriamo una squadra forte. Loiodice? Non commento, focus sulla partita” Calcio Squinzano-Trani, Moscelli: “Incontriamo una squadra forte. Loiodice? Non commento, focus sulla partita” “Rescissione di Giacobbe? Scelta condivisa per il bene di tutti”
Cosmano Sport Foggia-Soccer Trani sospesa sullo 0-2 per infortunio dell’arbitro Calcio Cosmano Sport Foggia-Soccer Trani sospesa sullo 0-2 per infortunio dell’arbitro La gara si riprenderà a data da destinarsi sul 64’
L'editoriale | Addio a Luciano Tonin, il nostro eterno numero 3: una vita di corsa tra la fascia del Comunale e il cuore di Trani L'editoriale | Addio a Luciano Tonin, il nostro eterno numero 3: una vita di corsa tra la fascia del Comunale e il cuore di Trani Il ricordo personale di una colonna biancazzurra degli anni d'oro: dal trionfo del 1971 contro il Cerignola alla stima quotidiana nella nostra città
Cosmano-Trani, Moscelli: “Partita dura per noi e per loro. Vogliamo vincere ancora” Calcio Cosmano-Trani, Moscelli: “Partita dura per noi e per loro. Vogliamo vincere ancora” “Nell’ultima giornata abbiamo sbagliato molto tecnicamente, dobbiamo essere più pazienti ed avere maggiore qualità”
Trani 3-2 Ugento, Moscelli: “Vittoria voluta fortemente. In ogni gara servirà cuore” Calcio Trani 3-2 Ugento, Moscelli: “Vittoria voluta fortemente. In ogni gara servirà cuore” “Tifosi? Devono essere per noi una spinta maggiore, ci serve il loro supporto. Da mister chiedo ancora di più”
La Soccer Trani soffre, ma vince ancora: Ugento battuto 3-2 nel finale Calcio La Soccer Trani soffre, ma vince ancora: Ugento battuto 3-2 nel finale Tranesi a punteggio pieno in questo inizio di campionato: due su due
Trani-Ugento, Moscelli: “Ci aspetta un mese intenso, ma il nostro atteggiamento non dovrà mai cambiare” Calcio Trani-Ugento, Moscelli: “Ci aspetta un mese intenso, ma il nostro atteggiamento non dovrà mai cambiare” Radicchio: “Per me è un onore giocare in una piazza prestigiosa come Trani, sabato è stato molto emozionante vedere i nostri tifosi”
“Cinerama...estro” a Palazzo Beltrani: il mito di Ennio Morricone ha chiuso la sezione Eventi Speciali
14 settembre 2026 “Cinerama...estro” a Palazzo Beltrani: il mito di Ennio Morricone ha chiuso la sezione Eventi Speciali
Dimensionamento scolastico, Anief contro lo scorporo del “Rocca”: «No alle operazioni contabili»
14 settembre 2026 Dimensionamento scolastico, Anief contro lo scorporo del “Rocca”: «No alle operazioni contabili»
Verde pubblico a Trani, Michele Centrone (Trani Libera) : “La maggioranza fa opposizione a se stessa”
14 settembre 2026 Verde pubblico a Trani, Michele Centrone (Trani Libera) : “La maggioranza fa opposizione a se stessa”
A Trani la bicicletta torna protagonista: tre appuntamenti per la mobilità sostenibile
14 settembre 2026 A Trani la bicicletta torna protagonista: tre appuntamenti per la mobilità sostenibile
Dimensionamento scuola | Botta e risposta sui numeri: l'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'annunzio " smentisce il "De Amicis "
14 settembre 2026 Dimensionamento scuola | Botta e risposta sui numeri: l'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'annunzio" smentisce il "De Amicis"
Trani | Mostra permanente dedicata ad Astor Piazzolla al Centro Culturale Lacarvella
14 settembre 2026 Trani | Mostra permanente dedicata ad Astor Piazzolla al Centro Culturale Lacarvella
Avvocatura, formazione e diritti: due appuntamenti a settembre a Trani
14 settembre 2026 Avvocatura, formazione e diritti: due appuntamenti a settembre a Trani
La Soccer Trani perde amaramente a Squinzano: Citro e Iaia stendono i tranesi, sconfitti 2-1
14 settembre 2026 La Soccer Trani perde amaramente a Squinzano: Citro e Iaia stendono i tranesi, sconfitti 2-1
Verde pubblico a Trani, Europa Verde - AVS all'attacco: «Basta interventi a spot, serve un piano strategico. Trasparenza su abbattimenti e bilancio arboreo»
13 settembre 2026 Verde pubblico a Trani, Europa Verde - AVS all'attacco: «Basta interventi a spot, serve un piano strategico. Trasparenza su abbattimenti e bilancio arboreo»
Trani, Liceo De Sanctis nella sede ex Lum: la Stp rimodula i bus per l'avvio d'anno scolastico
13 settembre 2026 Trani, Liceo De Sanctis nella sede ex Lum: la Stp rimodula i bus per l'avvio d'anno scolastico
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.