Dimensionamento scuola | Botta e risposta sui numeri: l'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'annunzio" smentisce il "De Amicis"

Di seguito il comunicato stampa integrale diffuso dall'Istituto Comprensivo:

si conferma che il numero degli alunni iscritti al plesso "Giustina Rocca" ammonta a 287 alunni. A riprova si invia copia della relativa pagina del registro elettronico;

ne consegue che, se il numero degli alunni della scuola "De Amicis" corrisponde, come riferito, a 969, l'Istituto che deriverebbe dalla fusione "De Amicis" + "Rocca" avrebbe 1256 alunni, superando il limite stabilito dal DGR 1108/2026 per le scuole del primo ciclo corrispondente a 1200 unità;

si specifica che chi scrive non ha mai affermato, in occasione della riunione per il dimensionamento scolastico realizzato nel 2023, che il plesso "Rocca" contasse 350 alunni. A riprova si allega il verbale della riunione tenutasi presso il Comune di Trani in data 14 settembre 2023;

relativamente alla composizione delle classi e alla distribuzione degli alunni dell'indirizzo musicale, si specifica che la normativa vigente (in particolare l'articolo 2, comma 1, del DM 176/2022) stabilisce chiaramente che i gruppi di alunni per i percorsi a indirizzo musicale vengano costituiti «dopo la costituzione delle classi» normali, nel rispetto dei parametri numerici generali. Il decreto prevede, infatti, che gli studenti che superano la prova orientativo-attitudinale siano ripartiti nelle diverse specialità strumentali dalla specifica commissione, operando in perfetta coerenza con l'autonomia organizzativa dell'istituzione scolastica. Di conseguenza, è non solo legittimo ma strutturalmente coerente con la natura laboratoriale e aggiuntiva delle attività di strumento (previste dall'articolo 4 in orario non coincidente con il curricolo ordinario) che gli alunni iscritti all'indirizzo musicale siano inseriti in classi parallele differenti, garantendo così una distribuzione equilibrata ed efficiente delle risorse e dell'offerta formativa. Il Dirigente Scolastico. prof. Giovanni Cassanelli

Non si placa la bufera sul dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2027/2028 a Trani. Dopo le dichiarazioni rilasciate dalla dirigente scolastica del 1° Circolo Didattico «De Amicis»,— che aveva invitato a «entrare nelle aule per contare i ragazzi», sostenendo che il plesso «Rocca» contasse solo 200 alunni e che il tetto massimo regionale non fosse a rischio —, arriva, a firma del Dirigente, la secca e documentata replica dell'Istituto Comprensivo «Rocca-Bovio-Palumbo - D'Annunzio». Allegando gli estratti ufficiali del registro elettronico e i verbali storici, la dirigenza dell'I.C. smonta la ricostruzione della collega: i dati certificano 287 alunni alla scuola secondaria "Rocca", confermando che l'accorpamento con i 969 iscritti del De Amicis darebbe vita a un maxi-istituto da 1.256 studenti, violando formalmente il limite tassativo dei 1.200 imposto dalla Regione Puglia (DGR n. 1108/2026). Respinte al mittente anche le insinuazioni sulle passate dichiarazioni del 2023 e i rilievi sui corsi musicali, la cui organizzazione viene difesa come pienamente conforme al D.M. 176/2022 e all'autonomia didattica della scuola.In riferimento alla proposta di dimensionamento scolastico del Comune di Trani per l'a.s. 2027-2028 con l'eventuale scorporo del plesso "Giustina Rocca" da questo Istituto Comprensivo e la sua annessione alla scuola "De Amicis" di Trani si dichiara quanto segue:​Con questo botta e risposta a colpi di registri elettronici, verbali e commi ministeriali, la controversia sul dimensionamento della rete scolastica tranese raggiunge il suo culmine formale e politico. Ora la palla passa inevitabilmente nel campo dell'Amministrazione guidata dal sindaco. Spetterà infatti alla Giunta comunale e agli uffici competenti chiarire se tirare dritto con l'approvazione del piano per il 2027/2028 — affrontando i rischi di possibili ricorsi regionali sulla soglia dei 1.200 iscritti e le contestazioni sindacali — oppure continuare sulla strada del dialogo e del confronto per addivenire ad una decisione condivisa.