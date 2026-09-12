Politica
Trani: dimensionamento scolastico, Raffaella Merra "Subito i tre comprensivi per azzerare i fitti passivi"
La capogruppo della Lista Guarriello chiede alla Giunta di chiudere il piano 2027-2028
Trani - sabato 12 settembre 2026 7.28 Comunicato Stampa
"Trani non può più temporeggiare sul dimensionamento scolastico mentre le città vicine hanno già chiuso i piani: serve subito l'assetto a tre istituti comprensivi per fermare la frammentazione, riequilibrare le iscrizioni e cancellare i fitti passivi di via Stendardi e viale De Gemmis, reinvestendo quei fondi nella manutenzione degli edifici", così Raffaella Merra (Capogruppo della Lista Guarriello in Consiglio Comunale) sollecita la Giunta ad adottare la delibera.
L'obiettivo del piano è razionalizzare il territorio creando tre istituti comprensivi nei quali "ogni scuola sta al suo posto", superando una volta per tutte la frammentazione e la deleteria "guerra delle iscrizioni" tra plessi vicini. Con l'accorpamento del plesso "G. Rocca" al 1° Circolo "De Amicis" e il consolidamento dell'I.C. "Bovio-Palumbo-D'Annunzio" nella zona nord, forte dei nuovi servizi di mensa e del nascente asilo nido, si ottiene una distribuzione omogenea della popolazione scolastica. Parallelamente, il 4° Circolo "Beltrani" potrà stabilizzarsi ed eventualmente integrarsi in futuro con la secondaria "Baldassarre". Comuni a noi vicini come Andria, Barletta e Bisceglie hanno già completato con successo i propri piani di dimensionamento. Temporeggiare ulteriormente o rinviare una decisione strategica rischia solo di penalizzare il nostro territorio. Un valore aggiunto non secondario del provvedimento risiede nel risparmio economico: l'operazione permetterà di dismettere fitti passivi per immobili comunali, come quelli di via Stendardi e viale De Gemmis, liberando risorse cospicue. Somme che potenzialmente ed esclusivamente potranno essere destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici della città. Il movimento Guarriello ritiene legittimo ogni momento di confronto politico, ma auspica che si possa procedere celermente verso l'adozione dell'atto di Giunta nell'esclusivo interesse degli studenti, delle famiglie e degli operatori della scuola tranese. Il Capogruppo Lista Guarriello Sindaco Consigliere Comunale Raffaella Merra
- Di seguito, il comunicato stampa integrale: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO A TRANI: IL MOVIMENTO "GUARRIELLO" RILANCIA LA CENTRALITÀ DELLA PROPOSTA
L'obiettivo del piano è razionalizzare il territorio creando tre istituti comprensivi nei quali "ogni scuola sta al suo posto", superando una volta per tutte la frammentazione e la deleteria "guerra delle iscrizioni" tra plessi vicini. Con l'accorpamento del plesso "G. Rocca" al 1° Circolo "De Amicis" e il consolidamento dell'I.C. "Bovio-Palumbo-D'Annunzio" nella zona nord, forte dei nuovi servizi di mensa e del nascente asilo nido, si ottiene una distribuzione omogenea della popolazione scolastica. Parallelamente, il 4° Circolo "Beltrani" potrà stabilizzarsi ed eventualmente integrarsi in futuro con la secondaria "Baldassarre". Comuni a noi vicini come Andria, Barletta e Bisceglie hanno già completato con successo i propri piani di dimensionamento. Temporeggiare ulteriormente o rinviare una decisione strategica rischia solo di penalizzare il nostro territorio. Un valore aggiunto non secondario del provvedimento risiede nel risparmio economico: l'operazione permetterà di dismettere fitti passivi per immobili comunali, come quelli di via Stendardi e viale De Gemmis, liberando risorse cospicue. Somme che potenzialmente ed esclusivamente potranno essere destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici della città. Il movimento Guarriello ritiene legittimo ogni momento di confronto politico, ma auspica che si possa procedere celermente verso l'adozione dell'atto di Giunta nell'esclusivo interesse degli studenti, delle famiglie e degli operatori della scuola tranese. Il Capogruppo Lista Guarriello Sindaco Consigliere Comunale Raffaella Merra