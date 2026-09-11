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Caregiver familiare 2024, approvata la graduatoria definitiva

Gli interessati possono verificare l’esito della domanda attraverso il numero di protocollo

Trani - venerdì 11 settembre 2026 9.45
È stata approvata la Graduatoria Definitiva relativa alla misura "Sostegno al Caregiver Familiare 2024", finanziata con risorse assegnate dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 01515 del 17 novembre 2025.
Il provvedimento è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 1316 dell'8 settembre 2026.
Le graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Trani.
Per garantire la trasparenza e, al tempo stesso, tutelare la privacy degli interessati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i beneficiari sono identificati esclusivamente attraverso il numero di protocollo della domanda, senza riportare i dati anagrafici completi.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio di Piano - Amministrativo dei Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11.
Per contattare il Segretariato Sociale è disponibile il numero 0883.581105, mentre per le comunicazioni via posta elettronica è possibile utilizzare l'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it.
La graduatoria è disponibile sul sito del Comune di Trani: Graduatoria definitiva "Sostegno al Caregiver Familiare 2024"
  • Comune di Trani
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