avv. Donata Di Meo. <span>Foto credits</span>
avv. Donata Di Meo. Foto credits
Politica

Bando ERP a Trani, l’Assessora Donata Di Meo: «Nuova graduatoria e dialogo costante per garantire trasparenza e risposte alla città»

Domani la pubblicazione dell'avviso pubblico per le case popolari

Trani - mercoledì 26 agosto 2026 17.59 Comunicato Stampa
Prosegue l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Trani sul fronte dell'emergenza casa e del diritto all'abitare. Dopo l'avvio delle interlocuzioni e la gestione delle criticità legate al patrimonio immobiliare pubblico, l'Assessorato alle Politiche Abitative segna un passaggio decisivo con l'emanazione del nuovo bando per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Attraverso una nota ufficiale, l'Assessora Avv. Donata Di Meo illustra il lavoro di squadra condotto sin dai primi giorni di mandato, il fondamentale confronto preliminare con i sindacati di categoria e il quadro delle azioni intraprese in collaborazione con il Sindaco, l'Assessorato alla Sicurezza e l'ente ARCA Puglia Centrale per tutelare i nuclei familiari vulnerabili.
Di seguito si riporta il testo integrale del comunicato stampa emesso dall'Assessora Politiche Abitative del Comune di Trani
Verrà pubblicato nella giornata di domani il nuovo bando per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Trani, un obiettivo prioritario su cui l'Assessorato alle Politiche Abitative si è attivato a pieno ritmo fin dal giorno successivo all'assunzione della delega, seguendo passo dopo passo l'intero iter burocratico e amministrativo necessario all'emanazione dell'avviso pubblico. L'adozione di una nuova graduatoria consentirà di procedere all'assegnazione regolare sia degli alloggi attualmente disponibili, sia di quelli che si renderanno liberamente disponibili nel tempo, garantendo equità, trasparenza e risposte certe ai cittadini.
«Aver approfondito da vicino le criticità del tema abitativo durante la campagna elettorale – dichiara l'Assessore alle Politiche Abitative – mi ha portato a ritenere indispensabile, come primissimo atto del mio mandato, proprio l'emanazione del bando ERP. Un percorso strutturato che ha visto come passaggio preliminare e fondamentale il confronto con i Sindacati di categoria». Accanto all'iter del bando, l'Amministrazione ha avviato una stretta sinergia istituzionale per affrontare i casi più complessi: «Insieme al Sindaco e all'Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza – prosegue l'Assessore – abbiamo incontrato in diverse occasioni i vertici e il Presidente di ARCA Puglia Centrale per verificare la possibilità, per alcuni nuclei familiari, di accedere alle procedure di concordato. È importante ricordare che il patrimonio ERP non è di proprietà del Comune, bensì dell'ente ARCA Casa. Le procedure di verifica sono tuttora in corso e, ad oggi, non sono ancora noti i dettagli sulle singole posizioni individuali». La pubblicazione del bando rappresenta dunque un primo fondamentale passo strategico per la gestione del diritto all'abitare sul territorio comunale. I dettagli sui requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno consultabili da domani sul portale istituzionale del Comune di Trani.
  • Comune di Trani
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