Francesco Corallo - Consigliere Comunale
Francesco Corallo - Consigliere Comunale
Politica

Villa Comunale - Trani | Un ticket d'ingresso da 1€: la proposta-shock del consigliere comunale Francesco Corallo

La provocazione del consigliere di Puglia Popolare accende il dibattito sul verde pubblico a Trani

Trani - giovedì 20 agosto 2026 07.07
Trani torna a far discutere per le sorti del suo verde pubblico e, in particolare, per la cura del suo celebre "fiore all'occhiello": la Villa Comunale. A lanciare un sasso in uno stagno già agitato è stato Francesco "Chicco" Corallo, consigliere comunale di maggioranza eletto nelle file di Puglia Popolare a sostegno dell'amministrazione guidata dal Sindaco Marco Galiano. L'iniziativa — affidata a un video e a un post diffusi sui social lo scorso 19 agosto — nasce dalla constatazione del generale stato di sofferenza del verde pubblico, in particolare quello della Villa Comunale. Nel suo intervento, Corallo ha lanciato una proposta destinata far discutere: un ticket d'ingresso da 1 euro per accedere al parco pubblico affacciato sul mare, abbinato a un cofinanziamento da parte del Comune.

Corallo, la cui linea di confine fra il ruolo di consigliere comunale e quello di cittadino è sempre più sovrapposta, sottolinea nel post social come l'idea non nasca direttamente dall'aula consiliare, ma dalla sua sensibilità di privato cittadino legato alla terra e al verde: "Il verde cittadino sta morendo. Sulla situazione della Villa Comunale si scrive tanto. Io ho una proposta, [...]. mettiamo un ticket d'ingresso di 1 euro. Un euro, meno di un caffè per la Villa Comunale." Secondo il piano delineato dal consigliere, gli incassi derivanti dalla biglietteria verrebbero integrati da una "quota parte suppletiva" stanziata direttamente dalle casse comunali. Le risorse così raccolte verrebbero destinate a cadenza settimanale per l'acquisto e la piantumazione di nuova vegetazione. La misura, pensata a titolo sperimentale per un anno, verrebbe poi portata in riunione di maggioranza se trovasse il favore della cittadinanza.

La reazione dei cittadini: polemiche, ironia e qualche apertura
Il post di Corallo ha scatenato un vivace dibattito online tra i cittadini tranesi, evidenziando posizioni nettamente contrapposte. La stragrande maggioranza dei commentatori si è detta contraria all'idea, rivendicando la gratuità degli spazi pubblici ed esprimendo perplessità sulla gestione dei fondi comunali. C'è chi ribadisce che la Villa deve rimanere accessibile a tutti ("Quel luogo è la libertà", "Gli spazi pubblici devono essere gratuiti. Diversi utenti hanno evidenziato l'impatto su famiglie ed essenziali frequentatori del parco ("Pensate agli anziani che vanno ogni giorno per prendere un po' fresco" ; "Se una mamma porta ogni giorno i propri bambini [...] quanto spenderebbe?". Altri propongono eventuali esenzioni per i pensionati o formule a offerta volontaria.
Molti cittadini rimarcano come la manutenzione debba essere garantita dalle tasse già versate (come la TARI) e dai fondi previsti a bilancio: "Un'Amministrazione che non riesce a curare e trovare fondi per la Villa Comunale [...] deve cominciare a fare serie riflessioni", suggerendo piuttosto l'uso di sponsor. Altri propongono di mettere a bando le aree o i servizi igienici per generare introiti. Non sono mancati commenti provocatori da parte di chi suggerisce alla Giunta e ai Consiglieri di autoridursi il proprio stipendio per coprire le spese del verde anziché gravare sulle tasche della popolazione.
Dall'altro lato, una minoranza di cittadini considera l'ipotesi del ticket un utile strumento di responsabilizzazione e tutela contro gli atti vandalici. È la stessa tesi che Francesco Corallo ha ribadito in un post successivo per sostenere la propria proposta, ricorrendo tuttavia — a nostro parere — a toni un po' troppo sopra le righe. Ciononostante, diversi utenti si sono detti persino disposti a sottoscrivere un abbonamento annuale pur di garantire sorveglianza, recinzioni e controlli adeguati a contrastare il degrado della storica villa. Altri ancora hanno accolto con favore il ticket da 1 euro, convinti che un ingresso a pagamento possa disincentivare chi frequenta il parco senza rispetto per la cosa pubblica.

Una riflessione sui precedenti in Puglia: tra beni storici e giardini aperti
L'idea del consigliere comunale Francesco Corallo di introdurre un pagamento per un'area verde pubblica, da nostre ricerche (S.E.&.O) rappresenta un caso inedito nel panorama amministrativo locale pugliese, dove i giardini comunali e i parchi urbani sono tradizionalmente fruibili a titolo gratuito. Sebbene in Puglia si ricorra spesso a biglietti d'ingresso per l'accesso a parchi archeologici, riserve naturalistiche tutelate o complessi monumentali circoscritti, la proposta di Trani si scontra con il modello di parco urbano inteso come bene comune a libero accesso. In altre città della regione si è preferito percorrere strade alternative per la gestione del verde pubblico: ad esempio la concessione di aiuole e parchi a privati e associazioni tramite avvisi di adozione ("Adotta il verde"), la sponsorizzazione aziendale in cambio di spazi pubblicitari o l'affidamento di chioschi e servizi igienici interni per coprire i costi di manutenzione e sorveglianza.

Una proposta destinata al confronto politico e cittadino
Mentre sui social prosegue il dibattito virale tra le proposte più svariate — dalle sponsorizzazioni private alla riassunzione dei giardinieri comunali, fino all'accesso a pagamento per i soli servizi igienici —, la palla passa ora alla politica tranese, chiamata a esprimersi sia tra i banchi della maggioranza che su quelli dell'opposizione.
Resta da capire se la proposta del ticket d'ingresso varcherà mai le porte di Palazzo di Città o se sfocerà in una riflessione più ampia sulle strategie di gestione e finanziamento del verde pubblico. Una cosa, tuttavia, è certa: se l'intento di Corallo era quello di provocare, sfruttando quel linguaggio schietto e colorito da cui non si è mai sottratto nella responsabilità personale, l'obiettivo è stato ampiamente centrato — non senza aver causato, sicuramente, più di un "mal di testa", soprattutto all'interno della sua stessa maggioranza.
  • Ambiente
  • Villa comunale
Altri contenuti a tema
Verde urbano e salute pubblica: la presa di posizione della Dott.ssa Patrizia Albrizio accende il dibattito Ambiente Verde urbano e salute pubblica: la presa di posizione della Dott.ssa Patrizia Albrizio accende il dibattito La dirigente dell'ASL BT firma due riflessioni virali sui social sul legame tra alberi, vivibilità e salute collettiva: «L'assenza di ombra non è un dettaglio estetico, è una questione di igiene e sanità pubblica»
Cittadinanza Attiva | Tutela del verde a Trani, l'appello a Palazzo di Città: «Basta tagli e capitozzature, si istituisca il Garante degli Alberi» Ambiente Cittadinanza Attiva | Tutela del verde a Trani, l'appello a Palazzo di Città: «Basta tagli e capitozzature, si istituisca il Garante degli Alberi» Attiviste scrivono al Sindaco Galiano e all'Amministrazione: sollecitata una figura indipendente per il patrimonio pubblico e denunciata la sparizione delle aree verdi private in violazione del PUG
E-bike a folle velocità in Villa Comunale: la risposta dell'Amministrazione dopo la protesta dei cittadini Cronaca E-bike a folle velocità in Villa Comunale: la risposta dell'Amministrazione dopo la protesta dei cittadini L'assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Mino Di Lernia, interviene dopo le polemiche per le gare serali nei viali del parco: «Comprensibili la rabbia e la preoccupazione. Intensificheremo i controlli»
Agenda Verde a Trani: il calendario degli interventi sulla cura del territorio dal 10 al 14 agosto Ambiente Agenda Verde a Trani: il calendario degli interventi sulla cura del territorio dal 10 al 14 agosto L'Assessorato al Territorio ha programmato una serie di lavori: dalla messa in sicurezza degli alberi a rischio alla manutenzione degli impianti e delle aree scolastiche
Liquami in mare sul Lungomare Colombo: la segnalazione dei cittadini chiede controlli e risposte Liquami in mare sul Lungomare Colombo: la segnalazione dei cittadini chiede controlli e risposte L'episodio segnalato martedì 4 agosto. Chiazze e materiale galleggiante nelle acque prospicienti il lungomare sollevano interrogativi sulla provenienza degli scarichi e sulla necessità di verifiche
Trani, scatta l'«Agenda Verde»: al via il piano d'urgenza dell'Amministrazione Galiano per la sicurezza del territorio Ambiente Trani, scatta l'«Agenda Verde»: al via il piano d'urgenza dell'Amministrazione Galiano per la sicurezza del territorio Dopo le segnalazioni dei cittadini e i recenti crolli causati dal maltempo, avviate le prime operazioni straordinarie. Cantiere aperto dal 4 all'8 agosto per potature, bonifiche e rimozione delle ceppaie
SOS verde pubblico a Trani: tre cittadine mappano le criticità degli alberi e chiedono il rispetto del contratto d’appalto Ambiente SOS verde pubblico a Trani: tre cittadine mappano le criticità degli alberi e chiedono il rispetto del contratto d’appalto Rita Grazia Reggio, Beatrice Chieppa e Francesca Lettini inviano un dettagliato dossier al Sindaco Galiano: «Liberiamo le radici dal cemento e restituiamo decoro alle vie della città».
Allerta meteo, la villa comunale di Trani chiude alle 20.30 Meteo Allerta meteo, la villa comunale di Trani chiude alle 20.30 Provvedimento disposto in via precauzionale a causa del rischio temporali
Trani - Scuola "Bovio ", via ai lavori nelle quattro aule: le famiglie possono tirare un sospiro di sollievo
20 agosto 2026 Trani - Scuola "Bovio", via ai lavori nelle quattro aule: le famiglie possono tirare un sospiro di sollievo
Verde pubblico a Trani, Centrone (Trani Libera): «Abbattimenti in Piazza Albanese frutto di 11 anni di incuria. Serve reale discontinuità»
20 agosto 2026 Verde pubblico a Trani, Centrone (Trani Libera): «Abbattimenti in Piazza Albanese frutto di 11 anni di incuria. Serve reale discontinuità»
Scontro tra auto e moto in piazza della Repubblica, ragazza finisce a terra
19 agosto 2026 Scontro tra auto e moto in piazza della Repubblica, ragazza finisce a terra
Soccer Trani 4-1 Don Uva: ottimo test per i biancazzurri, con l’Eccellenza sempre più vicina
19 agosto 2026 Soccer Trani 4-1 Don Uva: ottimo test per i biancazzurri, con l’Eccellenza sempre più vicina
Verde urbano e salute pubblica: la presa di posizione della Dott.ssa Patrizia Albrizio accende il dibattito
19 agosto 2026 Verde urbano e salute pubblica: la presa di posizione della Dott.ssa Patrizia Albrizio accende il dibattito
Scontro sul sociale a Trani, l’HUB Porta Nova replica punto su punto al Movimento Guarriello: «Numeri, costi e precarietà: ecco la verità»
19 agosto 2026 Scontro sul sociale a Trani, l’HUB Porta Nova replica punto su punto al Movimento Guarriello: «Numeri, costi e precarietà: ecco la verità»
Trani, forte boato nella notte: assalto con esplosivo al bancomat UniCredit di via Malcangi
19 agosto 2026 Trani, forte boato nella notte: assalto con esplosivo al bancomat UniCredit di via Malcangi
Incidente sulla 16bis: auto contro il guardrail, uscita obbligatoria a Boccadoro
19 agosto 2026 Incidente sulla 16bis: auto contro il guardrail, uscita obbligatoria a Boccadoro
Bucci vicepresidente della Provincia Bat, Quarta, Todisco e Cuna: «Accordo politico per una poltrona
19 agosto 2026 Bucci vicepresidente della Provincia Bat, Quarta, Todisco e Cuna: «Accordo politico per una poltrona
Dalla Questura al racconto della sua vita Roberto Pellicone incontra il pubblico di Trani
19 agosto 2026 Dalla Questura al racconto della sua vita Roberto Pellicone incontra il pubblico di Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.