Anna Rossi - Marco Galiano - Vincenzo Ferreri. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Anna Rossi - Marco Galiano - Vincenzo Ferreri. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Trani, il verde pubblico accende il confronto politico, alle accuse di cortocircuito, Europa Verde - AVS replica: “È democrazia”

Il partito replica alle accuse: “Siamo parte integrante della maggioranza, con autonomia e senso di responsabilità. Il verde pubblico è una priorità”

Trani - lunedì 14 settembre 2026 12.17 Comunicato Stampa
"Contributo programmatico, non opposizione". Europa Verde-AVS replica alle polemiche suscitate dopo la pubblicazione di loro comunicato stampa sulla gestione del verde pubblico e respinge quella che definisce una "lettura strumentale" della propria iniziativa politica. "Ci sembra necessario ricondurre il confronto politico alla sua corretta dimensione, evitando letture strumentali che rischiano di alterare il senso dell'iniziativa politica di Europa Verde-AVS", sottolinea il partito, che chiarisce: "È del tutto improprio rappresentare come una forma di 'opposizione interna' alla maggioranza quello che è, invece, un contributo politico e programmatico qualificato all'azione amministrativa".
Europa Verde-AVS rivendica il proprio ruolo all'interno della coalizione: "Siamo parte integrante della maggioranza che governa la città e intendiamo esercitare pienamente, con autonomia e senso di responsabilità, il nostro ruolo all'interno della coalizione".

Nessuna intenzione, dunque, di alimentare tensioni all'interno della maggioranza. "Non ci interessano rappresentazioni artificiose di conflitti interni, né polemiche finalizzate a costruire contrapposizioni che non corrispondono alla realtà", afferma Europa Verde-AVS, ribadendo l'obiettivo di contribuire alla coesione della coalizione. "Il confronto sulle cose da fare non è una rissa politica: è il sale della democrazia e, soprattutto, il modo più serio per rendere una maggioranza all'altezza del mandato ricevuto", sottolinea il partito.
  • Di seguito il comunicato stampa

Europa Verde - Avs: contributo programmatico, non opposizione. Il verde pubblico è una priorità Ci sembra necessario ricondurre il confronto politico alla sua corretta dimensione, evitando letture strumentali che rischiano di alterare il senso dell'iniziativa politica di Europa Verde Avs. È del tutto improprio rappresentare come una forma di "opposizione interna" alla maggioranza quello che è, invece, un contributo politico e programmatico qualificato all'azione amministrativa. Europa Verde AVS è parte integrante della maggioranza che governa la città e intende esercitare pienamente, con autonomia e senso di responsabilità, il proprio ruolo all'interno della coalizione. L'Amministrazione è in carica da appena tre mesi ed è oggi impegnata a definire priorità, strumenti e tempi di attuazione di un programma di governo che ha ricevuto il mandato degli elettori nella recente competizione amministrativa. In questa fase, avanzare proposte, evidenziare criticità e indicare obiettivi concreti non significa fare opposizione, ma contribuire alla qualità, all'efficacia e alla coerenza dell'azione amministrativa. Il tema del verde pubblico, per noi, è una di queste priorità. È su questioni concrete come questa che intendiamo misurare il nostro impegno, mettendo a disposizione dell'Amministrazione idee, competenze e proposte, nell'interesse della città. Del resto, l'attuale iniziativa politica di Europa Verde nasce anche da un percorso di profonda riorganizzazione del nostro circolo, rimasto per anni sostanzialmente inattivo. Abbiamo scelto di riattivare una comunità politica, rimettere in movimento il circolo e trasformare questa nuova fase in una presenza più attenta, propositiva e riconoscibile nella vita pubblica della città. Non ci interessano, pertanto, rappresentazioni artificiose di conflitti interni, né polemiche finalizzate a costruire contrapposizioni che non corrispondono alla realtà. Ci interessa che la maggioranza sia coesa, determinata e capace di dare concretezza al programma per il quale la città le ha affidato il governo. Il confronto sulle cose da fare non è una rissa politica: è il sale della democrazia e, soprattutto, il modo più serio per rendere una maggioranza all'altezza del mandato ricevuto. Europa Verde continuerà a fare la propria parte: con spirito unitario, senza rinunciare alla propria identità e con la libertà di avanzare proposte, perché essere maggioranza non significa rinunciare alle proprie idee, ma avere la responsabilità di trasformarle in buon governo. Europa Verde - Avs

  • Ambiente
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