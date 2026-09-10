Rosa Magno - Segretaria Generale CISL Scuola Bari
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Scuola e Lavoro

Dimensionamento Scolastico: CISL scrive al Sindaco di Trani Marco Galiano

La Segretaria Generale di CISL Scuola Bari ha posto delle considerazioni sulle scelte riguardanti gli accorpamenti scolastici tranesi

Trani - giovedì 10 settembre 2026 14.45 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato a firma della Segretaria Generale di CISL Scuola Bari Rosa Magno e indirizzato al Sindaco di Trani Marco Galiano, riguardante il dimensionamento scolastico della Regione Puglia.


La ns. Organizzazione Sindacale, alla luce delle linee guida per il dimensionamento Regione Puglia, che invitano ad evitare che le proposte di accorpamento creino Istituzioni con più di 1.200 alunni; vista la situazione attuale nel Comune di Trani che vede la presenza di n. 1 Istituto Comprensivo (con 1170 alunni); n. 3 Circoli Didattici (De Amicis 982 alunni, Petronelli 1.057 alunni, Beltrani n. 696 alunni) e n. 1 scuola media (Baldassarre n. 642) alunni; pur comprendendo la volontà di non perdere Dirigenze Scolastiche e dei Servizi Generali, non può, tuttavia, approvare la scelta fatta, quella, cioè, di scorporare la Scuola Media Rocca (n. 287 alunni) dall'IC (che passerebbe così da n. 1170 a 883 alunni) accorpandolo al C.D. De Amicis, creando de facto un Istituto Comprensivo da n. 982 a 1.269 alunni (andando oltre i 1.200 fissati dalla Regione Puglia come paletto).
Tale soluzione, nel mentre rafforzerebbe il C.D. De Amicis, costituendo un nuovo I.C. senza perdere Dirigenti e DSGA, lascerebbe a rischio tanto la SMS Baldassarre quanto lo stesso I.C. da cui lo scorporo che, oggi nei parametri regionali, lentamente si avvierebbe a scenderne al di sotto.
Visti i dati sulla natalità e considerata l'evenienza che tra qualche anno si dovrebbe necessariamente rivedere il piano di dimensionamento, questa volta con operazioni meno "chirurgiche", la nostra proposta è quella di evitare di effettuare, per il prossimo anno scolastico 2027/28, operazioni che potrebbe essere necessario ripetere a breve e lasciare, invece, che si arrivi alla necessarietà di un dimensionamento fatto, però, riordinando Istituzioni e plessi in modo omogeneo e più a dimensione di territorio.
Bari, 9 settembre 2026Il Segretario Generale
Rosa Magno
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