Sanitaservice Asl Bt, lo sfogo dei lavoratori: «Contratti fermi a 10 anni fa e stipendi da fame»

Chiedono sostegno i lavoratori di Sanitaservice Asl Bt. Una protesta che parte dai corridoi degli ospedali e dalle sedi territoriali della sesta provincia pugliese e che punta ad arrivare direttamente sui tavoli della Regione Puglia. Al centro della vertenza, condizioni lavorative definite oramai insostenibili: contratti bloccati, stipendi erosi dall'inflazione, carenze d'organico e presunti disservizi che mettono a dura prova l'efficienza dei servizi e la dignità del personale. Ecco le doglianze manifestate dai lavoratori.La denuncia principale riguarda il blocco contrattuale. I lavoratori riferiscono di essere fermi a parametri retributivi risalenti a circa dieci anni fa. Un'immobilità economica che, unita al carovita degli ultimi anni, si traduce in "stipendi da fame". A questo si aggiunge il mancato riconoscimento degli scatti di livello, bloccando di fatto ogni possibilità di progressione di carriera ed economica per il personale impiegato nei servizi essenziali dell'azienda in-house.Un altro punto critico riguarda l'organizzazione del lavoro. Negli ultimi mesi, la costante carenza di personale nelle diverse sedi dell'Asl Bt avrebbe costretto molti dipendenti a effettuare sistematicamente ore di straordinario per garantire il proseguimento dei servizi. Un quadro già complesso che rischia di peggiorare: secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda avrebbe disposto la sospensione delle ore straordinarie. Questa decisione sta generando forti tensioni e disagi all'interno delle squadre di lavoro, operative con organici ridotti all'osso e sotto stress costante.Accuse arrivano anche sul fronte della tutela della salute dei lavoratori. Diversi dipendenti riferiscono che, pur presentando patologie accertate e refertate dalle visite di medicina del lavoro, sarebbero costretti a operare in ambienti non idonei o in mansioni non compatibili con il proprio stato di salute. Una situazione che solleva forti dubbi sul rispetto dei protocolli di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.I lavoratori tornano a chiedere con forza il riconoscimento di diritti ritenuti fondamentali:Indennità di rischio: Il personale impiegato in reparti ad alto rischio — come Radiologia, Malattie Infettive o addetto alla gestione di rifiuti speciali e pericolosi — richiede che gli venga riconosciuta per legge l'indennità per il rischio biologico e ambientale, al pari dei colleghi dipendenti diretti dell'Asl. "Chi maneggia materiale pericoloso rischia la salute ogni giorno nello stesso identico modo", sottolineano i lavoratori.Buoni pasto: Si chiede l'erogazione o l'adeguamento dei buoni pasto, elemento essenziale per integrare la retribuzione di chi copre turni prolungati.L'aumento dei costi dei carburanti ha ulteriormente ridotto il potere d'acquisto delle famiglie. Per questo, gli addetti sollecitano una revisione dei piani di assegnazione territoriali, chiedendo trasferimenti o riassegnazioni nelle sedi più vicine alle rispettive dimore per abbattere i costi di spostamento. I lavoratori di Sanitaservice Asl Bt chiedono che le istituzioni locali e regionali intervengano immediatamente per ripristinare la legalità contrattuale, garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e restituire dignità al personale. La vertenza è pronta ad approdare in Consiglio Regionale".