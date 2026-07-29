Crollo del controsoffitto all'ospedale di Trani, la Asl: «Infiltrazioni causate dalle piogge, lavori conclusi entro venerdì»

Dopo le polemiche seguite al cedimento del controsoffitto in una delle sale operatorie dell'ospedale di Trani, arriva la nota ufficiale della Asl Bt, che chiarisce le cause dell'accaduto e fa il punto sugli interventi già avviati per il ripristino delle aree interessate. La riportiamo integralmente qui di seguito.A causa delle piogge dei giorni scorsi, alcuni scoli del Presidio territoriale di Assistenza di Trani si sono ostruiti causando infiltrazioni di acqua che hanno determinato il distacco di alcune parti di intonaco e di alcuni pannelli nelle sale operatorie."L'intervento è stato immediato - dice l'area Tecnica della Asl - i lavori sono in corso e saranno conclusi entro venerdì". "Ci scusiamo per il disagio che hanno subito pazienti e operatori, l'attività operatoria sarà organizzata in maniera tale da recuperare le sedute spostate".