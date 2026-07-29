Crolla il controsoffitto in una sala operatoria dell’ospedale di Trani: nessun ferito

Momenti di apprensione all'ospedale di Trani, dove nelle scorse ore si è verificato il cedimento di una porzione del controsoffitto all'interno di una sala operatoria. L'episodio ha reso immediatamente inutilizzabile l'ambiente interessato, con la conseguente sospensione delle attività nella sala coinvolta.Secondo le prime informazioni, al momento del crollo non erano presenti pazienti sottoposti a intervento chirurgico e nessun operatore sanitario sarebbe rimasto ferito. La situazione è stata gestita tempestivamente dal personale della struttura, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare le procedure previste in questi casi.Sull'episodio sono intervenuti Andrea Ferri e Tonia Spina (FDI) con una nota che riportiamo qui di seguito.«Il crollo del controsoffitto nella sala operatoria dell'ospedale di Trani, che ne ha determinato l'immediata inagibilità, rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme sullo stato della sanità nella provincia Bat. Fortunatamente non si registrano conseguenze per pazienti e operatori, ma quanto accaduto impone una riflessione seria sulle condizioni delle nostre strutture ospedaliere». Lo dichiarano la vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Tonia Spina e il consigliere regionale di FdI Andrea Ferri. «Da tempo denunciamo le criticità che interessano il sistema sanitario della Bat: carenze strutturali, difficoltà organizzative e servizi che troppo spesso faticano a garantire standard adeguati ai cittadini. Episodi come quello verificatosi a Trani non possono essere liquidati come semplici fatalità. La sicurezza delle strutture sanitarie e la continuità dell'attività chirurgica non possono essere messe a rischio. È indispensabile conoscere con precisione le cause del cedimento, verificare lo stato degli altri reparti e programmare interventi immediati affinché situazioni analoghe non si ripetano. Ci aspettiamo risposte rapide e trasparenti dalla Regione e dalla Asl Bt. La sanità pubblica merita una gestione più attenta e una programmazione che non rincorra costantemente le emergenze. I cittadini della Bat hanno diritto a ospedali sicuri, efficienti e in grado di garantire prestazioni senza ulteriori disagi -concludono i consiglieri regionali di FdI-. Continueremo a vigilare affinché questo episodio non venga archiviato come un incidente isolato, ma diventi l'occasione per affrontare finalmente le criticità che da troppo tempo interessano il nostro territorio».