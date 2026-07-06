Cup Trani
Cup Trani
Sanità

Abbattimento liste d'attesa, terminata la prima fase dei piani aziendali sperimentali

Erogate oltre 155mila prestazioni, superato il target, calano prescrizioni del 10%. Allo studio la fase 2

Trani - lunedì 6 luglio 2026
È terminata il 30 giugno la prima fase sperimentale del piano aziendale per il governo delle liste di attesa, avviato lo scorso 2 febbraio che ha visto coinvolte tutte le aziende sanitarie regionali, gli enti e gli istituti di ricerca. Il piano originariamente aveva assegnato ai dieci enti del servizio sanitario regionale un obiettivo di recall di 124.320 prestazioni e un budget di 15 milioni di euro. Al termine del periodo indicato per la prima sperimentazione, attraverso le schede di monitoraggio settimanali che l'Aress e il Dipartimento salute hanno ricevuto, è possibile tracciare un breve sunto dei risultati ottenuti. Secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale sulla modalità di attuazione dei Piani sperimentali, il sistema ha contattato 230.845 pazienti, anticipato 133.916 prestazioni (128.452 di specialistica e 5.464 ricoveri) ed erogato 119.085 prestazioni. A fronte di 22.191 assistiti irreperibili e di 55.794 rifiuti complessivi (48.662 di specialistica e 7.132 di ricoveri), sono 39.109 le risposte motivate così suddivise: conferma dell'appuntamento già prenotato (24.393; 62,4%), prestazione già eseguita altrove (8.554; 21,9%), prestazione non più necessaria (5.800; 14,8%).

A seguito di verifiche interne svolte da parte delle Aziende in fase di chiusura della sperimentazione, è stato possibile rendicontare anche ulteriori attività di erogazione di prestazioni prenotate oltre le soglie di garanzia così da determinare il volume complessivo delle prestazioni erogate o già prese in carico: risulta pari a 155.159 con circa 30.000 prestazioni in più rispetto al target iniziale dei richiami fissati. La composizione per classe di priorità delle prestazioni specialistiche erogate conferma che i Piani si sono concentrati sul recupero delle priorità assegnate: le classi U e B, che nel flusso prescrittivo pesano in media circa il 10% del totale, rappresentano il 53% delle prestazioni recuperate.

Tra le prestazioni specialistiche erogate prevalgono la diagnostica per immagini (55.563; 47,3%) e le prime visite (42.956; 36,6%); le altre specialistiche pesano per 18.967 (16,1%). Per singola tipologia i volumi più elevati riguardano la prima visita cardiologica con ECG (6.667), l'ecografia dell'addome completo (4.020), la prima visita urologica (3.502), l'ecocolordoppler cardiaca (3.251) e la prima visita ortopedica (3.239). L'anticipo medio, calcolato come differenza tra la data del primo appuntamento originario e la data di erogazione anticipata sulle 69.501 prestazioni con anticipo effettivo positivo, è di 142,4 giorni; gli anticipi maggiori si osservano in urologia (243 giorni), neuropsichiatria infantile (230), oculistica (188) e diagnostica per immagini (163).

Tre le indicazioni contenute nella DGR dei Piani sperimentali di abbattimento delle liste d'attesa c'era anche il monitoraggio sull'appropriatezza prescrittiva che le aziende sanitarie hanno avviato. L'incrocio delle 3.565 prestazioni con codice U recuperate, con le linee guida del manuale AGENAS sull'appropriatezza prescrittiva, mostra che 1.233 (34,6%) sono inappropriate rispetto all'urgenza. Inoltre è stato possibile verificare che il 25% delle prestazioni recuperate con codice U (da erogare in 3 giorni) è stato registrato al CUP oltre 4 giorni dopo la prescrizione e il 21% delle prestazioni con codice B (da erogare in 10 giorni) è stato registrato al CUP oltre 11 giorni dopo la prescrizione.

Complessivamente, considerando il periodo che va da febbraio a giugno interessato dai Piani sperimentali, il volume di nuove prescrizioni di primo accesso è diminuito del 10% in media in tutte le province. In parallelo, si sta conducendo una attività di monitoraggio ufficiale ex-ante dei tempi di attesa, disponibile per i mesi da gennaio ad aprile 2026, dalla quale si evincono iniziali segni di miglioramento: a livello regionale la quota di prestazioni prenotate entro soglia cresce nelle tre classi a maggiore priorità:
Visite urgenti U prenotate entro soglia passano dal 33,63% al 38,58% (+4,95 punti),
Visite brevi B prenotate entro la tempistica corretta passano dal 34,67% al 41,24% (+6,57 punti, il recupero più marcato).
Le prestazioni più critiche, per volumi elevati e tempi di attesa, nelle classi U e B sono: prima visita cardiologica, prima visita dermatologica, prima visita endocrinologica, ecografia dell'addome e prima visita ortopedica.

In conclusione, i Piani Aziendali Sperimentali hanno raggiunto e superato l'obiettivo assegnato dalla Giunta regionale di recupero delle prestazioni prenotate fuori soglia, con oltre la metà delle prestazioni riguardanti prenotazioni effettuate nel corso del 2026 e hanno anche consentito di acquisire informazioni sui modelli organizzativi aziendali, dati sulle principali criticità nella risposta ai cittadini e indicazioni circa gli interventi prioritari da attivare nella seconda parte dell'anno.

I Piani proseguiranno quindi fino al 31 dicembre: insieme al recupero delle prestazioni prenotate fuori soglia, alle Aziende sanitarie sarà richiesto di elaborare un nuovo piano per migliorare i tempi di attesa sulle nuove prescrizioni, concentrando le risorse di riorganizzazione sulle discipline che sono risultate più critiche: cardiologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia, urologia, oculistica; dovranno essere attivate modalità facilitate di accesso dei pazienti con malattia tumorale verso i Centri di Orientamento Oncologico e la presa in carico dei percorsi di follow up, così come percorsi di garanzia per le prestazioni con codice di urgenza.

Il recall sarà reso una funzione ordinaria, con presidio continuo delle liste di prenotazioni fuori soglia e richiami programmati prima dell'appuntamento. In parallelo si agirà sul miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, su due livelli: un tavolo regionale per la definizione di indirizzi e linee guida per ambito assistenziale; audit e verifiche nei distretti socio-sanitari e nelle aziende sanitarie. Saranno inoltre implementati meccanismi di allerta sui sistemi informativi che supportino i prescrittori.
  • Ospedale
Altri contenuti a tema
Nessuna data per l’ortopanoramica a Trani: scatta la segnalazione al Cup Attualità Nessuna data per l’ortopanoramica a Trani: scatta la segnalazione al Cup Un cittadino denuncia l’impossibilità di prenotare una radiografia dentale nel sistema sanitario pubblico
Nuovo Ospedale del Nord Barese: finanziamento da 192,5 milioni di euro Nuovo Ospedale del Nord Barese: finanziamento da 192,5 milioni di euro Via libera dal Ministero della Salute: struttura DEA di I Livello tra Bisceglie e Molfetta, operativa entro sei anni e tre mesi
1 Paura per il futuro del Pronto Soccorso di Trani: possibile chiusura notturna dal 15 gennaio Politica Paura per il futuro del Pronto Soccorso di Trani: possibile chiusura notturna dal 15 gennaio L'allarme di Articolo 97, indiscrezioni parlano di uno stop notturno al servizio per mancanza di medici
7 Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani Vita di città Addio a Vito D'Alfonso, storico infermiere di Trani Il commosso ricordo di Rino Negrogno
Pta di Trani, quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia Pta di Trani, quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia All’interno della UOSVD Day Service Oculistica, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
1 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese Sorgerà tra Bisceglie e Molfetta, per un bacino d'utenza che sarà di circa 250mila pazienti dal territorio
1 Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT Politica Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT La Segretaria Raffaella Merra: "Ora sono necessari un Garante per i diritti e una nuova rete di prevenzione per la città"
Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Attualità Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Oggi presentata la convenzione tra A.S.L BAT e il gruppo di volontariato dell'A.N.P.S. di Trani
Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie
6 luglio 2026 Cedole librarie e buoni libro, c'è tempo fino al 7 luglio per l'accreditamento delle librerie
A Trani si presenta il libro sulla storica spedizione del dirigibile Italia: protagonista la radio di Umberto Nobile
6 luglio 2026 A Trani si presenta il libro sulla storica spedizione del dirigibile Italia: protagonista la radio di Umberto Nobile
Teatro a Corte | Quando il caos diventa arte: l’improvvisazione di “Patatяak” abbatte ogni barriera tra scena e platea, sul palco la compagnia Teatro Irregolare di Bari
5 luglio 2026 Teatro a Corte | Quando il caos diventa arte: l’improvvisazione di “Patatяak” abbatte ogni barriera tra scena e platea, sul palco la compagnia Teatro Irregolare di Bari
Ivan Musicco bronzo d'Italia. Che prestazione a Caorle!
5 luglio 2026 Ivan Musicco bronzo d'Italia. Che prestazione a Caorle!
Polo Museale di Trani: lo sguardo verticale delle “Architetture Ardite” sulla Cattedrale
5 luglio 2026 Polo Museale di Trani: lo sguardo verticale delle “Architetture Ardite” sulla Cattedrale
Trani | Drammatico salvataggio al Lido Mattinelle, decisivo l’intervento del giovane bagnino tranese Mauro Sarni di "Angeli del Mare "
5 luglio 2026 Trani | Drammatico salvataggio al Lido Mattinelle, decisivo l’intervento del giovane bagnino tranese Mauro Sarni di "Angeli del Mare"
Incidente ferroviario 2016: giunta regionale istituisce giornata in ricordo delle 23 vittime
5 luglio 2026 Incidente ferroviario 2016: giunta regionale istituisce giornata in ricordo delle 23 vittime
L'Editoriale. Il Welfare come "Presidio di Legalità " | Oltre la cronaca della maxi truffa sul "Reddito di Cittadinanza " a Trani e nella BAT
5 luglio 2026 L'Editoriale. Il Welfare come "Presidio di Legalità" | Oltre la cronaca della maxi truffa sul "Reddito di Cittadinanza" a Trani e nella BAT
Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi
5 luglio 2026 Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi
Simone Cancellaro riconfermato fra i pali della Apulia Trani C5
5 luglio 2026 Simone Cancellaro riconfermato fra i pali della Apulia Trani C5
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.