Reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza
Cronaca

L'Editoriale. Il Welfare come "Presidio di Legalità" | Oltre la cronaca della maxi truffa sul "Reddito di Cittadinanza" a Trani e nella BAT

Operazione della Guardia di Finanza che ha denunciato 72 persone per indebita percezione del sostegno: ecco chi lo incassava

Trani - domenica 5 luglio 2026 10.23
L'operazione della Guardia di Finanza del 3 luglio 2026 non è solo una vicenda giudiziaria, in un momento di transizione amministrativa per Trani, la cronaca impone una riflessione profonda sul ruolo guida che le politiche sociali devono assumere: un sistema non più assistenziale, ma fondato sul controllo rigoroso, sulla trasparenza, sulla responsabilità condivisa

L'operazione della Guardia di Finanza del 3 luglio 2026, culminata con la denuncia di 72 persone nella provincia BAT per la percezione indebita del Reddito di cittadinanza e dell'Assegno di inclusione, non può essere derubricata a semplice trafiletto di cronaca giudiziaria .Nel corso delle indagini, coordinate dalle Procure di Trani e Foggia e che si sono svolte nei prime sei mesi dell'anno, si è scoperto che in alcuni casi i sussidi sono stati erogati in favore di cittadini stranieri che avrebbero attestato falsamente il possesso dei "requisiti minimi di permanenza sul territorio nazionale". In altri casi, invece, i beneficiari avrebbero "omesso o ritardato di comunicare all'Inps la variazione della situazione reddituale e patrimoniale propria o del proprio nucleo famigliare". I cittadini italiani e stranieri coinvolti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a definitivo accertamento della responsabilità penale, dovranno risarcire le casse dell'Inps. Un danno accertato di 350mila euro alle casse dello Stato, un reticolo di omissioni patrimoniali e residenze fittizie coordinate dalle Procure di Trani e Foggia, rappresentano in realtà un durissimo e lucido termometro sociale. La truffa, infatti, non è solo un danno economico allo Stato: è un colpo profondo alla coesione sociale della nostra comunità.

Quando si verificano episodi di questa portata, il rischio collaterale è l'alimentarsi di una sfiducia generalizzata verso le misure di sostegno, con il conseguente aumento dello stigma verso i percettori legittimi dell'Assegno di inclusione. In una città dal dibattito pubblico vivace come Trani, la vicenda rischia di diventare terreno di polarizzazione politica, schiacciata tra narrazioni contrapposte: da un lato chi invoca unicamente la linea dura dei controlli, dall'altro chi difende il welfare come strumento essenziale di civiltà. Per superare questo stallo ideologico serve un radicale cambio di paradigma ed una prossima delega assessorile forte al Welfare. Il Comune di Trani ha investito molto negli ultimi anni in servizi sociali e progetti di inclusione, di questo va dato atto per il lavoro fatto, ma molto ancora ce da fare perchè questa indagine evidenzia come lo sforzo puramente economico non sia più sufficiente se privo di un forte e rinnovato presidio istituzionale.

Le istituzioni della BAT si trovano oggi di fronte a una sfida crescente che produce effetti immediati sul territorio, a partire da una maggiore pressione sui servizi sociali. Diventa quindi urgente aggiornare i protocolli di verifica e rafforzare la collaborazione interforze, consolidando i canali di coordinamento stabili con l'INPS e la Guardia di Finanza. La repressione degli abusi, pur fondamentale, rappresenta solo una parte della soluzione. La vera sfida per Trani consiste nel potenziare i controlli preventivi e, al contempo, promuovere una vera e propria educazione amministrativa e civica dei beneficiari, spesso carente o del tutto assente. Molte delle irregolarità riscontrate nascono infatti sul confine sottile tra l'opportunismo doloso e la reale difficoltà nel comprendere norme e requisiti d'accesso.

Un welfare di natura apicale ha bisogno di una presenza costante e strutturata sul territorio, un assessore decisionista, forte che possa vigilare nei quartieri tranesi più esposti a sacche di vulnerabilità, deve consentire alle istituzioni di attuare un monitoraggio costante dei beneficiari fragili, trasformando l'erogazione del sussidio in un percorso di inclusione attiva e in politiche del lavoro realmente funzionanti.

La maxi-truffa del 3 luglio non è un segnale da ignorare o da usare come clava politica, è l'occasione per comprendere che il tempo speso oggi per dare a Trani una giunta basata sulle reali competenze non è tempo perso, ma un investimento per il futuro. La città ha bisogno di una governance solida per gestire dossier complessi, e le politiche sociali ne rappresentano il pilastro fondamentale. La sfida è già scritta: costruire un welfare territoriale che non sia mera assistenza, ma relazione, accompagnamento e responsabilità condivisa.
  • Guardia di Finanza
Altri contenuti a tema
Frode fiscale da 11 milioni: spunta una villa di lusso a Trani acquistata con fondi sospetti Frode fiscale da 11 milioni: spunta una villa di lusso a Trani acquistata con fondi sospetti Sequestro della Guardia di Finanza: società “esterovestite” e operazioni fittizie per evadere oltre 8 milioni di euro
Maxi frode fiscale nella Bat, protagonisti 3 soggetti di Trani Maxi frode fiscale nella Bat, protagonisti 3 soggetti di Trani Il "vorticoso" giro di fatture non è sfuggito alla Procura: tutti i dettagli dell'operazione della Finanza
Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani L'immobile era stato già oggetto di attività di indagine in quanto utilizzato per produzione di sostanze stupefacenti
Discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti, maxi confisca per azienda di Trani Discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti, maxi confisca per azienda di Trani Nel mirino della Guardia di Finanza anche una seconda azienda barlettana
Reddito di cittadinanza e assegni di inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili Reddito di cittadinanza e assegni di inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili Ammontano a circa 420mila euro le prestazioni sociali agevolate ottenute con l’inganno da cittadini italiani e stranieri
Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte La Procura contesta bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e omissione di versamento di oltre 2 milioni di euro di oneri urbanistici
Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza Speciale Firmato il protocollo tra Procura della Repubblica Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza Il protocollo è stato sottoscritto in mattinata negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
"Cassetto distratto", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro "Cassetto distratto", la Finanza di Barletta confisca beni per 4,5 milioni di euro Frode sui bonus edilizi: l'operazione dei finanzieri partita nel 2024
Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi
5 luglio 2026 Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi
Simone Cancellaro riconfermato fra i pali della Apulia Trani C5
5 luglio 2026 Simone Cancellaro riconfermato fra i pali della Apulia Trani C5
Il Sindaco Galiano incontra l’archeologo Michele Pellegrino: «Orgoglio tranese, modello per i nostri giovani»
5 luglio 2026 Il Sindaco Galiano incontra l’archeologo Michele Pellegrino: «Orgoglio tranese, modello per i nostri giovani»
“Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro
4 luglio 2026 “Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro
Lidia Margiotta, 27 anni: il talento di Trani che distilla l’odio e lo trasforma in teatro
4 luglio 2026 Lidia Margiotta, 27 anni: il talento di Trani che distilla l’odio e lo trasforma in teatro
Amianto in piazza Lambert, la denuncia delle associazioni: «Residenti ostaggio dell'incuria, la salute va tutelata subito»
4 luglio 2026 Amianto in piazza Lambert, la denuncia delle associazioni: «Residenti ostaggio dell'incuria, la salute va tutelata subito»
Danni post Battiti Live, scatta il sopralluogo al porto. Il Sindaco Galiano: «Ricognizione avviata, la produzione si farà carico del ripristino»
4 luglio 2026 Danni post Battiti Live, scatta il sopralluogo al porto. Il Sindaco Galiano: «Ricognizione avviata, la produzione si farà carico del ripristino»
Battiti Live e lo sgombero infinito: sfrattata un’eccellenza della danza tranese. L'evento "Shut Up and Dance " dirottato d'urgenza perché Piazza Quercia è occupata
4 luglio 2026 Battiti Live e lo sgombero infinito: sfrattata un’eccellenza della danza tranese. L'evento "Shut Up and Dance" dirottato d'urgenza perché Piazza Quercia è occupata
Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere
4 luglio 2026 Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere
Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
4 luglio 2026 Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.