Trani - Piazza Lambert
Trani - Piazza Lambert
Ambiente

Amianto in piazza Lambert, la denuncia delle associazioni: «Residenti ostaggio dell'incuria, la salute va tutelata subito»

Oikos Trani, Associazione Esposti Amianto e rischi per la salute e Codacons puntano il dito contro i proprietari degli immobili con coperture degradate

Trani - sabato 4 luglio 2026 11.44 Comunicato Stampa
Di seguito la nota a firma di Associazione Cittadinanza Attiva Oikos Trani Aps e Associazione Esposti Amianto e rischi per la salute, Antonio Carrabba e Codacons, sede locale di Trani, Avv. Nicola Ulisse.
Irresponsabili e incivili, purtroppo non c'è un termine peggiore, è quello adatto per definire i proprietari di tutti gli immobili che a distanza di oltre 34 anni dall'entrata in vigore della legge 257/92 sull'amianto, continuano con tracotanza a ignorarne l'esistenza pur nella consapevolezza del grave stato di conservazione dei manufatti che liberano fibre cancerogene.
Kafkiana, invece, la situazione di alcuni residenti nelle vicinanze di piazza Lambert. Non sembri esagerato il richiamo letterario, ma in realtà essi si ritrovano inermi e increduli di fronte ai rischi per la salute, ai disagi per dover rinunciare all'apertura di finestre e balconi nonostante le alte temperature del periodo, alle difficoltà concrete di non poter abbandonare o solo cambiare casa avendone solo una, magari acquistata con sacrifici di anni e in alcuni casi ancora in corso. La loro non è resilienza perché in questo caso sarebbe fuori luogo! La loro, invece, è abdicazione: cioè sfiducia e rinuncia consapevoli per non riuscire a incidere in situazioni di estrema gravità e frustrazione nel vedere, di fatto, ancora non tutelato il loro diritto alla salute.
Sono situazioni MAI tollerabili, tanto meno dopo i tardivi sopralluoghi (di ASL e ARPA), i relativi verbali morbidi ancora più tardivi, le improprie ordinanze di dirigenti ingenui (?!?), piuttosto che della massima autorità comunale in presenza di motivi di urgenza e contingibilità, il mancato adempimento della proprietà a provvedere alla bonifica, forse nella consapevolezza che quell'ordinanza dirigenziale poteva essere trascurata senza conseguenze, la trascuratezza o ingiustificata tolleranza dei presidi Istituzionali, tutti, tenuti a far rispettare le leggi dello Stato, in tema di bonifiche, salvaguardia della salute, dell'ambiente.
Per i proprietari un comportamento come affermato in premessa INCIVILE, deprecabile, che non porta rispetto finanche al loro antenato che evidentemente ha meritato per qualche motivo di essere ricordato nella toponomastica della città. VERGOGNOSO per il solo fatto di pretendere di mantenere la proprietà di un immobile, sì diritto legittimo, ma non in danno della salute dei cittadini.
Non vogliamo scaricare il peso e la responsabilità di situazioni del passato sul nuovo Sindaco, preso dall'esigenza improcrastinabile di calarsi nel nuovo ruolo, ma riteniamo non rinviabile un richiamo ai collaboratori del Comune, fermo, severo, intelleggibile, al rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini che alimentano la fiducia e la credibilità verso le Istituzioni.
  • Amianto
Altri contenuti a tema
Trani, il nemico invisibile che non aspetta: «Sull'amianto la politica passi dalle promesse ai fatti» Trani, il nemico invisibile che non aspetta: «Sull'amianto la politica passi dalle promesse ai fatti» Il grido d’allarme di medici e associazioni ed il monito ai candidati sindaci: «La mappatura è ferma, le ordinanze restano sulla carta»
"Rischio amianto. La bonifica è sicurezza": le associazioni chiamano a raccolta cittadini e i Candidati a Sindaco di Trani "Rischio amianto. La bonifica è sicurezza": le associazioni chiamano a raccolta cittadini e i Candidati a Sindaco di Trani Focus oggi alla Biblioteca Comunale sulle nuove sfide della prevenzione e sugli impegni per il futuro della città: tra i 135 casi nella BAT e le nuove stringenti norme sulla salute pubblica
Amianto a Trani, le associazioni: «Ordinanze ignorate minano salute e sicurezza» Amianto a Trani, le associazioni: «Ordinanze ignorate minano salute e sicurezza» Le segnalazioni di "Esposti Amianto" e "Codacons" denunciano il mancato rispetto delle norme, coperture pericolose nel centro storico e zona industriale
Amianto a Trani, ordinanza ignorata da sei anni: le associazioni chiedono interventi urgenti Amianto a Trani, ordinanza ignorata da sei anni: le associazioni chiedono interventi urgenti Esposti Amianto e CODACONS denunciano la mancata esecuzione della rimozione in un sito a ridosso del centro storico
Amianto, dopo la Baldassarre le associazioni ambientaliste accendono i riflettori sui capannoni nella zona industriale di Trani Attualità Amianto, dopo la Baldassarre le associazioni ambientaliste accendono i riflettori sui capannoni nella zona industriale di Trani «Con quale serenità si consente che in essi si svolgano attività lavorative?»
Rischio amianto, Codacons Trani e Oikos sollecitano le istituzioni per le mancate bonifiche Rischio amianto, Codacons Trani e Oikos sollecitano le istituzioni per le mancate bonifiche "I proprietari dei siti contaminati hanno smesso ogni attività di tutela della comunità"
Amianto all'esterno del Pta di Trani, Codacons e Aea: «Trascurata la legge 257» Amianto all'esterno del Pta di Trani, Codacons e Aea: «Trascurata la legge 257» Carrabba e Ulisse puntano il dito anche contro l'inerzia della politica tranese
Amianto abbandonato in contrada Fontanelle, Carrabba e Ulisse: «Fatto gravissimo e sconsiderato» Amianto abbandonato in contrada Fontanelle, Carrabba e Ulisse: «Fatto gravissimo e sconsiderato» L'appello ai sindaci: «Si avvii una volta per sempre il censimento e la mappatura dei siti»
Danni post Battiti Live, scatta il sopralluogo al porto. Il Sindaco Galiano: «Ricognizione avviata, la produzione si farà carico del ripristino»
4 luglio 2026 Danni post Battiti Live, scatta il sopralluogo al porto. Il Sindaco Galiano: «Ricognizione avviata, la produzione si farà carico del ripristino»
Battiti Live e lo sgombero infinito: sfrattata un’eccellenza della danza tranese. L'evento "Shut Up and Dance " dirottato d'urgenza perché Piazza Quercia è occupata
4 luglio 2026 Battiti Live e lo sgombero infinito: sfrattata un’eccellenza della danza tranese. L'evento "Shut Up and Dance" dirottato d'urgenza perché Piazza Quercia è occupata
Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere
4 luglio 2026 Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere
Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
4 luglio 2026 Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
Sole, pelle e dieta
4 luglio 2026 Sole, pelle e dieta
Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
4 luglio 2026 Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni
4 luglio 2026 Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni
I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale
4 luglio 2026 I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale
A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate "
4 luglio 2026 A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate"
Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano
3 luglio 2026 Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.