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Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV) si organizza anche nella BAT

Roberto Vannacci serra i ranghi nella BAT | Antonio Musicco referente del comitato a Trani

Trani - lunedì 29 giugno 2026 13.35 Comunicato Stampa
Futuro Nazionale con Roberto Vannacci serra i ranghi nella BAT. Domenica sera ad Andria si è svolto un importante incontro tra i vertici dei Comitati locali della provincia per delineare le linee guida organizzative e i futuri direttivi in vista della fase costituente di fine anno. I dettagli dell'incontro nel comunicato stampa diffuso dai promotori e pervenutoci da Antonio Musicco che rappresenta il Comitato Costituente 979 di Trani.
"Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV) si organizza anche nella BAT.

Domenica sera si è tenuta ad Andria una riunione tra i principali Comitati Costituenti di FNV della BAT per definire un percorso comune all'interno della provincia.
All'incontro hanno partecipato il Comitato Andria 69, rappresentato dall'ing. Francesco Rutigliano, il Comitato Trinitapoli 532, rappresentato da Domenico Battaglino, il Comitato Trani 979, rappresentato da Antonio Musicco, il Comitato Bisceglie 921, rappresentato da Giovanni Abascià, il Comitato Minervino Murge 1022, rappresentato da Luigi Matarrese, nonché il Comitato Corato 951, rappresentato da Ettore Bucci.
Su invito dei promotori della riunione ha preso parte ai lavori anche l'Avv. Pierfrancesco Viti, da sempre interlocutore stimato e punto di riferimento per molti dei Comitati presenti, con il quale negli ultimi mesi si è sviluppato un costante confronto sulla crescita e sull'organizzazione del movimento in Puglia.
Il Gen. Paolo Marrano, del Comitato Margherita di Savoia 1378, non ha potuto partecipare per inderogabili e lieti impegni familiari.
L'incontro è stato l'occasione per approfondire la conoscenza reciproca tra persone che hanno scelto di condividere un percorso politico accomunate dalle idee e dai valori incarnati dal Gen. Roberto Vannacci.
Nel corso della serata si è discusso dei criteri che si auspica possano ispirare la scelta dei futuri direttivi locali ed è stato delineato un primo programma di iniziative da avviare già dal prossimo mese di luglio, finalizzate a diffondere sul territorio i valori e il programma di FNV. I dettagli saranno resi noti non appena saranno confermate le location e le personalità che interverranno.
Tutti i presenti hanno espresso la volontà di rafforzare la collaborazione tra i Comitati della BAT già costituiti e quelli che nasceranno nei prossimi mesi, con l'obiettivo di affrontare uniti la fase costituente del movimento, prevista fino al prossimo mese di dicembre."

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