Politica
Irene Antonucci: «Il mio nome inserito senza autorizzazione nel comunicato di Forza Italia Trani»
La precisazione dopo la diffusione del documento politico: «Non sono firmataria, non ho partecipato alla sua stesura né ho autorizzato l'utilizzo del mio nominativo»
Trani - lunedì 29 giugno 2026 8.36 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Irene Antonucci, candidata con la lista di Forza Italia alle elezioni amministrative.
In relazione al comunicato politico diffuso nei giorni scorsi e successivamente ripreso da diverse testate giornalistiche, ritengo doveroso precisare quanto segue.
Il mio nominativo è stato inserito tra i firmatari del documento senza che io ne abbia mai autorizzato l'utilizzo e senza che abbia sottoscritto il comunicato in questione.
Non ho preso parte alla predisposizione del documento né ho espresso il consenso affinché il mio nome fosse associato all'iniziativa e ai contenuti in esso riportati.
Al solo scopo di garantire una corretta informazione e di evitare qualsiasi equivoco, preciso pertanto di non essere firmataria del comunicato pubblicato, per conto di Forza Italia Trani, e di non averne autorizzato la diffusione con il mio nominativo.
La presente dichiarazione è resa esclusivamente per tutelare la correttezza dell'informazione e affinché la mia posizione sia rappresentata in modo fedele ai fatti.
Confido che la presente precisazione venga riportata con la medesima evidenza riservata alla notizia precedentemente pubblicata, così da contribuire a una corretta rappresentazione dei fatti.
In relazione al comunicato politico diffuso nei giorni scorsi e successivamente ripreso da diverse testate giornalistiche, ritengo doveroso precisare quanto segue.
Il mio nominativo è stato inserito tra i firmatari del documento senza che io ne abbia mai autorizzato l'utilizzo e senza che abbia sottoscritto il comunicato in questione.
Non ho preso parte alla predisposizione del documento né ho espresso il consenso affinché il mio nome fosse associato all'iniziativa e ai contenuti in esso riportati.
Al solo scopo di garantire una corretta informazione e di evitare qualsiasi equivoco, preciso pertanto di non essere firmataria del comunicato pubblicato, per conto di Forza Italia Trani, e di non averne autorizzato la diffusione con il mio nominativo.
La presente dichiarazione è resa esclusivamente per tutelare la correttezza dell'informazione e affinché la mia posizione sia rappresentata in modo fedele ai fatti.
Confido che la presente precisazione venga riportata con la medesima evidenza riservata alla notizia precedentemente pubblicata, così da contribuire a una corretta rappresentazione dei fatti.