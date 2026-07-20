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Politica

Forza Italia | Ripartire da Trani per rilanciare la blue economy

Incontro "Il mare tra tutela ed opportunità economiche" per creare nuove occasioni di lavoro valorizzando il mare

Trani - lunedì 20 luglio 2026 8.52 Comunicato Stampa
Valorizzare il mare per creare nuove occasioni di lavoro tra tutela ambientale e progresso tecnologico Il mare è uno dei simboli della città di Trani. Per troppo tempo l'economia legata al mare è stata dimenticata e quasi ostacolata. Proprio per questo bisogna ripartire dal mare per rilanciare l'economia tranese. Forza Italia Trani, insieme al Sindacato Balneari Confcommercio, UILA Pesca e AGCI ha tenuto un talk sull'argomento.

Dopo il saluto iniziale del Sindaco di Trani, Marco Galiano, a confrontarsi sono stati l'Onorevole Giandiego Gatta, Membro della Commissione Agricoltura e Pesca della Camera e Vicepresidente della Giunta delle elezioni, Elisabetta Dell'Olio, Referente Nazionale AGCI, Andrea Losito, Segretario Nazionale UILA Pesca e Antonio Capacchione, Presidente del Sindacato Italiano Balneari Fipe/Confcommercio. Il confronto ha portato sul tavolo diversi temi, come quello ambientale, che vede i pescatori protagonisti, come soggetti custodi del mare, proprio grazie all'attività di pesca, che permette di recuperare i rifiuti, soprattutto di materiale plastico, dal mare, ma non solo; la varietà delle fonti di lavoro che il mare offre sono innumerevoli: non solo la pesca ma anche l'acquacoltura, il turismo, la cantieristica legata ai porti, la diportistica, solo per citarne alcuni.

Questo settore, infatti, da oggi la possibilità a ben 2.300 imprese impegnate nelle varie attività, di dar lavoro a oltre un milione di persone. L'occasione che la morfologia del territorio dà non si può perdere: 8000 km di costa rappresentano una risorsa che non si può sprecare: una fonte inesauribile di lavoro, bellezza, potenzialità economiche che non è ancora stata sfruttata adeguatamente, ma che può dare il massimo se alla base si pone una buona legislazione che tuteli al contempo il lavoro, il progresso, la tutela dell'ambiente e la sua valorizzazione dal punto di vista naturalistico. A conclusione dei lavori, d'accordo con i relatori, si è deciso di mettere il Sindaco a conoscenza delle proposte suggerite per lo sviluppo della città in questo settore. Sergio D'Addato – Segretario Forza Italia Trani
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