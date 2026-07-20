Caldo
Caldo
Attualità

Caldo record, l'allarme degli ingegneri: «Così i cantieri diventano un rischio»

Il presidente Giuseppe Pistillo richiama l'attenzione sull'ordinanza regionale contro lo stress termico

Trani - lunedì 20 luglio 2026 9.53


Il caldo estremo entra nei cantieri e impone una nuova sfida alla sicurezza sul lavoro. Con l'anticiclone africano che porta le temperature verso livelli record e aumenta il numero delle città da bollino rosso, anche il ruolo degli ingegneri diventa centrale nella prevenzione dei rischi legati allo stress termico, dalla progettazione alla gestione dei luoghi di lavoro.
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani richiama l'attenzione sull'importanza di osservare l'ordinanza regionale 321 dello scorso 29 maggio, che introduce misure specifiche per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature e prevenire le conseguenze del caldo nei contesti produttivi.
"L'emergenza caldo ci ricorda quanto la sicurezza debba essere un elemento integrato nella progettazione e nella gestione dei luoghi di lavoro" sottolinea il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Bat, Giuseppe Pistillo. "L'ingegnere, attraverso la valutazione dei rischi, la progettazione degli spazi e l'organizzazione delle attività, può contribuire in maniera determinante alla creazione di ambienti più sicuri e resilienti anche rispetto alle nuove condizioni climatiche".
L'attenzione riguarda in particolare il comparto dell'edilizia, dove operano numerosi professionisti tecnici, imprese e maestranze impegnate quotidianamente nei cantieri. Ma il rischio caldo coinvolge anche altri settori fortemente esposti, come agricoltura, attività forestali, florovivaismo, serre e tunnel agricoli, cave e cantieri stradali.
L'ordinanza regionale, con efficacia immediata e valida fino al prossimo 15 settembre, è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR.
Il provvedimento richiama la necessità di valutare il rischio derivante dalle condizioni climatiche e di adottare adeguate misure di prevenzione. L'Ordine provinciale degli Ingegneri ricorda che il rischio da radiazione solare riguarda esclusivamente gli ambienti outdoor, mentre il rischio da calore può manifestarsi anche negli ambienti indoor quando gli spazi non siano opportunamente isolati e climatizzati, quando siano influenzati dalle condizioni esterne o quando il layout degli ambienti non consenta il raggiungimento di una situazione di comfort termico.
Le alte temperature possono determinare effetti importanti sulla salute dei lavoratori: disidratazione e alterazioni dello stato mentale, dermatite da sudore, crampi di calore, sincope, stress e colpo di calore. A questi si aggiungono rischi indiretti che incidono sulla sicurezza complessiva, come l'aumento degli infortuni, la maggiore esposizione a sostanze chimiche pericolose, l'effetto moltiplicatore di altri fattori di rischio, l'esposizione ai raggi ultravioletti e l'incremento degli inquinanti atmosferici.
"La gestione del rischio caldo deve diventare parte integrante dei piani di sicurezza e delle procedure operative nei cantieri" evidenzia Pistillo. "La prevenzione passa dalla corretta pianificazione delle lavorazioni, dalla scelta degli orari più idonei e dalla capacità di individuare soluzioni tecniche e organizzative adeguate".
L'Ordine richiama l'importanza di programmare le attività più impegnative nelle ore con temperature più favorevoli, privilegiando la mattina e il tardo pomeriggio, garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro, utilizzare abbigliamento adeguato e dispositivi di protezione individuale, prevedere pause in aree fresche o ombreggiate e organizzare i turni considerando anche le esigenze dei lavoratori con patologie croniche.
"Il cambiamento climatico sta modificando anche il modo di concepire la sicurezza nei luoghi di lavoro" conclude il presidente Pistillo. "La competenza tecnica degli ingegneri può offrire un contributo concreto nell'analisi dei rischi, nella progettazione degli ambienti e nell'individuazione di strategie capaci di proteggere lavoratori e imprese".
  • ingegneri
Altri contenuti a tema
Ordine degli Ingegneri BAT, Giuseppe Pistillo eletto nuovo presidente Associazioni ed Ordini Professionali Ordine degli Ingegneri BAT, Giuseppe Pistillo eletto nuovo presidente Insediato il nuovo Consiglio direttivo: al centro del mandato formazione, valorizzazione della professione e dialogo con il territorio
Edifici esistenti, nuove frontiere del consolidamento: domani a Trani esperti a confronto Associazioni ed Ordini Professionali Edifici esistenti, nuove frontiere del consolidamento: domani a Trani esperti a confronto L'Ordine degli Ingegneri Bat promuove un seminario dedicato alle tecniche più avanzate per il rinforzo strutturale e l'adeguamento antisismico
Ordine degli Ingegneri Bat, finanziamento da 14mila euro per la digitalizzazione Associazioni ed Ordini Professionali Ordine degli Ingegneri Bat, finanziamento da 14mila euro per la digitalizzazione Un nuovo progetto finanziato dal Ministero prevede accesso con SPID e CIE e la creazione di un’area riservata per i profili professionali degli iscritti
L’Ordine degli Ingegneri Bat entra nella Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Trani Vita di città L’Ordine degli Ingegneri Bat entra nella Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Trani Raffaella Ardito rappresenta l’Ordine nell’organismo dedicato a inclusione, equità e valorizzazione delle competenze
BAT, tagli ai fondi per la manutenzione stradale BAT, tagli ai fondi per la manutenzione stradale L'Ordine provinciale degli Ingegneri: «un grave rischio per la sicurezza pubblica»
Dissesto idrologico, nella Bat consumati 11mila ettari Dissesto idrologico, nella Bat consumati 11mila ettari L’Ordine provinciale degli Ingegneri offre piena disponibilità a collaborare con le istituzioni
Edilizia, domani a Trani tecnici a confronto sul piano casa Eventi e cultura Edilizia, domani a Trani tecnici a confronto sul piano casa Appuntamento alle 15 allo Sporting Club
Gli ingegneri della Bat puntano sulla mobilità sostenibile, bene Trani con la ciclabile del mare Gli ingegneri della Bat puntano sulla mobilità sostenibile, bene Trani con la ciclabile del mare «Ma è necessaria una progettualità condivisa»
Emergenza caldo, la "Lista Guariello " chiede un’ordinanza urgente per tutelare gli animali
20 luglio 2026 Emergenza caldo, la "Lista Guariello" chiede un’ordinanza urgente per tutelare gli animali
Il Rotary incontra i giovani: a Trani un confronto sulla comunicazione digitale e il volontariato
20 luglio 2026 Il Rotary incontra i giovani: a Trani un confronto sulla comunicazione digitale e il volontariato
Finisce un calvario durato 6 anni: "bambina in affido " restituita alla mamma
20 luglio 2026 Finisce un calvario durato 6 anni: "bambina in affido" restituita alla mamma
Forza Italia | Ripartire da Trani per rilanciare la blue economy
20 luglio 2026 Forza Italia | Ripartire da Trani per rilanciare la blue economy
Addio al "Comandante Alfa ": il leggendario fondatore del GIS che legò il suo nome al blitz del supercarcere di Trani
20 luglio 2026 Addio al "Comandante Alfa": il leggendario fondatore del GIS che legò il suo nome al blitz del supercarcere di Trani
Fondazione S.E.C.A. | Cinema sotto le stelle di Trani: al via la rassegna "Cinema Fuori Museo " tra Cattedrale e Mare
20 luglio 2026 Fondazione S.E.C.A. | Cinema sotto le stelle di Trani: al via la rassegna "Cinema Fuori Museo" tra Cattedrale e Mare
Cellulite: prevenzione, stile di vita e trattamenti
20 luglio 2026 Cellulite: prevenzione, stile di vita e trattamenti
Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive»
20 luglio 2026 Zecche e zanzare, l'Asl Bt richiama alla prevenzione: «Proteggersi dalle punture riduce il rischio di malattie infettive»
Protezione civile, stanziati fondi per convenzioni con le associazioni di volontariato
20 luglio 2026 Protezione civile, stanziati fondi per convenzioni con le associazioni di volontariato
Ieri sera il Galà delle compagnie ha concluso la XVIII edizione del Festival del Giullare
19 luglio 2026 Ieri sera il Galà delle compagnie ha concluso la XVIII edizione del Festival del Giullare
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.