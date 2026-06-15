Edifici esistenti, nuove frontiere del consolidamento: domani a Trani esperti a confronto

La sicurezza del patrimonio edilizio e la diffusione delle più avanzate tecnologie per il consolidamento strutturale rappresentano oggi una delle principali sfide per il mondo dell'ingegneria. Per approfondire questi temi, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani organizza il seminario tecnico dal titolo "Consolidamento statico e antisismico degli edifici esistenti: rinforzi strutturali con materiali compositi e soluzioni in calcestruzzo leggero per il recupero dei solai", in programma domani, martedì 16 giugno, dalle 14.30 alle 19.30 nella sede dell'Ordine, in Corso Regina Elena 14, a Trani.L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di approfondimento su temi di grande attualità per il settore dell'ingegneria civile e strutturale, con particolare riferimento alle tecniche innovative per il recupero e l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente, alla sicurezza sismica degli edifici e all'impiego di materiali ad alte prestazioni.Dopo i saluti istituzionali della presidente dell'Ordine, Antonella Cascella, il programma prevede una serie di interventi specialistici dedicati ai materiali compositi fibrorinforzati, ai calcestruzzi leggeri strutturali, alle tecniche di consolidamento dei solai e alle applicazioni per infrastrutture strategiche quali ponti, viadotti e gallerie.Particolare attenzione sarà riservata ai casi applicativi e alle esperienze maturate sul campo, con l'analisi di interventi di rinforzo strutturale e miglioramento sismico realizzati attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e materiali avanzati.Relatori del seminario saranno gli ingegneri Stefano Errico, Martina Argeri e Giacomo Alicino, professionisti che illustreranno aspetti normativi, metodologie progettuali e case history significative.