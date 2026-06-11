Ordine degli Ingegneri Bat
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Associazioni ed Ordini Professionali

Ordine degli Ingegneri Bat, finanziamento da 14mila euro per la digitalizzazione

Un nuovo progetto finanziato dal Ministero prevede accesso con SPID e CIE e la creazione di un’area riservata per i profili professionali degli iscritti

Trani - giovedì 11 giugno 2026 9.17 Comunicato Stampa
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani si è aggiudicato un bando a sportello promosso nell'ambito delle misure rivolte agli enti pubblici del Ministero per la Transizione Digitale, ottenendo un finanziamento pari a 14mila euro destinato allo sviluppo e al potenziamento dei servizi digitali dell'ente. Il progetto finanziato prevede l'integrazione dell'accesso al portale istituzionale tramite SPID e CIE, con l'obiettivo di semplificare e rendere più sicuro l'accesso ai servizi online da parte degli iscritti.

L'intervento principale riguarda la realizzazione di un'area riservata dedicata ai professionisti, nella quale ciascun ingegnere potrà personalizzare il proprio profilo inserendo competenze, specializzazioni e percorsi formativi. "Questo finanziamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di innovazione digitale dell'Ordine" ha commentato la presidente dell'Ordine, Antonella Cascella. "Investire su strumenti moderni e accessibili significa offrire ai nostri iscritti servizi più efficienti e al passo con le esigenze della professione" Attraverso questa implementazione, l'Ordine intende sviluppare un portfolio digitale degli iscritti, utile sia per la valorizzazione delle professionalità sia per una più efficace comunicazione istituzionale e professionale.

Una parte del finanziamento sarà inoltre destinata all'ampliamento e all'aggiornamento del sito istituzionale, mentre la restante quota contribuirà al potenziamento dell'infrastruttura hardware a supporto dei servizi digitali. "La realizzazione di un'area riservata con portfolio professionale non è solo un aggiornamento tecnologico, ma un vero strumento di valorizzazione delle competenze degli ingegneri, capace di rafforzare la loro visibilità e il loro ruolo nel sistema produttivo e istituzionale" conclude Cascella.
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