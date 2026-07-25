Trani Autism Friendly Plus, 150 ragazzi con disabilità protagonisti al luna park della festa patronale

Per un pomeriggio il luna park della festa patronale di Trani si è trasformato in un luogo di incontro, condivisione e inclusione. Tra sorrisi, emozioni e la spensieratezza di un giro sulle giostre, ieri circa 150 ragazzi con disabilità, accompagnati dalle loro famiglie e dai loro assistenti, hanno partecipato gratuitamente all'iniziativa promossa da Trani Autism Friendly Plus, vivendo un'esperienza pensata per rendere il divertimento davvero accessibile a tutti.L'appuntamento, che si rinnova ogni anno nell'ambito del progetto avviato nel 2019 dal Comune di Trani insieme alla Asl Bt, rappresenta una delle iniziative simbolo di Trani Autism Friendly, nato per rendere l'inclusione una pratica concreta e quotidiana, coinvolgendo persone con diverse disabilità e creando occasioni di partecipazione, autonomia e socializzazione attraverso esperienze semplici ma capaci di lasciare un segno.A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato il sindaco di Trani, Marco Galiano. «Le giostre rappresentano da sempre uno dei momenti più attesi della festa patronale. Vedere ragazze e ragazzi vivere questo momento di serenità e gioia insieme alle loro famiglie è un segnale importante. Siamo soltanto all'inizio di un percorso: stiamo riprendendo in mano i processi di inclusione e tutto ciò che riguarda l'urbanistica da questo punto di vista. Proprio qualche giorno fa si è riunito l'Osservatorio Comunale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche: interverremo sul fronte dell'abbattimento delle barriere architettoniche».Fondamentale, anche quest'anno, la collaborazione di Ermanno Bellucci, vicepresidente ANESV Puglia e Basilicata, e dei gestori delle attrazioni, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa permettendo ai ragazzi di vivere il luna park in piena serenità.«Desidero ringraziare tutti i giostrai per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, che hanno consentito ai nostri ragazzi di trascorrere un pomeriggio di allegria e divertimento, vivendo le giostre in piena sicurezza», ha dichiarato Fabrizio Ferrante, promotore di Trani Autism Friendly Plus e presidente del Consiglio comunale. «Ogni anno registriamo una partecipazione sempre più numerosa a questa iniziativa del Taf e questo ci rende particolarmente felici. È bello sapere che anche durante la festa patronale ci sia uno spazio dedicato alla socializzazione, capace di regalare sorrisi, emozioni e occasioni autentiche di incontro».Soddisfatta anche l'assessore comunale all'Inclusione, Pina Tota. «La cosa più bella è vedere come le buone pratiche riescano ad allargarsi a tutto il mondo delle diversità. Oggi ci sono bambini dai mille colori che giocano insieme, senza distinzioni. È un grande momento di socializzazione e di gioia che racconta il valore di una comunità capace di accogliere tutti».L'iniziativa conferma l'impegno dell'amministrazione comunale e di Trani Autism Friendly nel costruire una città sempre più inclusiva, in cui ogni occasione di vita collettiva, anche una serata al luna park della festa patronale, possa diventare un'opportunità di partecipazione e condivisione