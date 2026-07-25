Judo Trani protagonista sulla scena internazionale: gli atleti biancazzurri in partenza per Bardonecchia

L'A.P.D. JUDO TRANI si prepara a vivere un'importante esperienza sportiva internazionale. La società, presente sul territorio cittadino dal 1999, sarà protagonista dal 26 luglio al 2 agosto a Bardonecchia (Torino), dove una delegazione di atleti parteciperà a uno stage internazionale di Lotta Olimpica, maschile e femminile, che vedrà la presenza di rappresentanti provenienti da ben dodici nazioni.A dare l'annuncio è il maestro, direttore tecnico dell'A.P.D. JUDO TRANI, che esprime con orgoglio la soddisfazione per questo nuovo traguardo raggiunto dai propri atleti, frutto dell'impegno quotidiano della società nella crescita tecnica e sportiva dei giovani.Lo stage rappresenta un'importante occasione di confronto con atleti di livello internazionale e costituirà un passaggio fondamentale nella preparazione in vista del, in programma il prossimo mese di novembre presso il Centro Olimpico di Ostia.La delegazione tranese, impegnata nella categoria, sarà guidata dal responsabile tecnico di trasferta. A rappresentare l'A.P.D. JUDO TRANI saranno gli atletiPer la società tranese si tratta dell'ennesima conferma del lavoro svolto in oltre venticinque anni di attività, con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita personale e agonistica, offrendo ai propri tesserati opportunità di formazione e confronto anche in contesti internazionali.La partecipazione allo stage di Bardonecchia rappresenta non solo un motivo di orgoglio per l'A.P.D. JUDO TRANI, ma anche un'importante occasione per portare il nome della città di Trani in una manifestazione di prestigio, confrontandosi con alcune delle migliori realtà della lotta olimpica internazionale.