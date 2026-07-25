Trani celebra il fascino del tempo con "Trani nell'Arte"

Un viaggio tra storia, design e oggetti senza tempo. Domenica 26 luglio 2026, dalle ore 8:00 alle 21:00, piazza della Repubblica a Trani si trasformerà in un elegante salotto all'aperto per ospitare "Trani nell'Arte", il mercatino dedicato all'antiquariato e al modernariato che richiamerà numerosi espositori provenienti da tutta la Puglia.Sarà una giornata all'insegna della scoperta e della bellezza, in cui appassionati, collezionisti e semplici curiosi potranno passeggiare tra banchi ricchi di mobili d'epoca, ceramiche, porcellane, dipinti, libri antichi, vinili, oggetti di design, complementi d'arredo e autentici pezzi unici, ciascuno con una storia da raccontare.L'antiquariato e il modernariato rappresentano molto più di una semplice passione: custodiscono la memoria del passato, raccontano l'evoluzione del gusto e dell'artigianato e offrono la possibilità di riscoprire il valore dell'autenticità in un'epoca dominata dalla produzione di massa. Ogni oggetto conserva un'anima, un vissuto e un fascino che il tempo ha saputo rendere ancora più prezioso."Trani nell'Arte" sarà quindi un'occasione imperdibile per lasciarsi ispirare, trovare un pezzo raro da collezione, impreziosire la propria casa con elementi ricchi di carattere o semplicemente trascorrere una piacevole giornata passeggiando tra le eccellenze del settore in una delle piazze più belle della città.