mercatino vintage 1° febbraio 2026. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
mercatino vintage 1° febbraio 2026. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Trani celebra il fascino del tempo con "Trani nell'Arte"

Domenica 26 luglio il mercatino di antiquariato e modernariato dalle ore 8:00 alle 21:00 in piazza della Repubblica

Trani - sabato 25 luglio 2026 15.11 Sponsorizzato
Un viaggio tra storia, design e oggetti senza tempo. Domenica 26 luglio 2026, dalle ore 8:00 alle 21:00, piazza della Repubblica a Trani si trasformerà in un elegante salotto all'aperto per ospitare "Trani nell'Arte", il mercatino dedicato all'antiquariato e al modernariato che richiamerà numerosi espositori provenienti da tutta la Puglia.

Sarà una giornata all'insegna della scoperta e della bellezza, in cui appassionati, collezionisti e semplici curiosi potranno passeggiare tra banchi ricchi di mobili d'epoca, ceramiche, porcellane, dipinti, libri antichi, vinili, oggetti di design, complementi d'arredo e autentici pezzi unici, ciascuno con una storia da raccontare.

L'antiquariato e il modernariato rappresentano molto più di una semplice passione: custodiscono la memoria del passato, raccontano l'evoluzione del gusto e dell'artigianato e offrono la possibilità di riscoprire il valore dell'autenticità in un'epoca dominata dalla produzione di massa. Ogni oggetto conserva un'anima, un vissuto e un fascino che il tempo ha saputo rendere ancora più prezioso.

"Trani nell'Arte" sarà quindi un'occasione imperdibile per lasciarsi ispirare, trovare un pezzo raro da collezione, impreziosire la propria casa con elementi ricchi di carattere o semplicemente trascorrere una piacevole giornata passeggiando tra le eccellenze del settore in una delle piazze più belle della città.

  • Piazza della Repubblica
Altri contenuti a tema
Principio d'incendio in piazza della Repubblica: paura tra i cittadini Cronaca Principio d'incendio in piazza della Repubblica: paura tra i cittadini Le fiamme domate grazie Blu Vigilanza e passanti
Trani celebra la tradizione: torna “Primavera Tranese - Antichi Ricordi” il 19 aprile Vita di città Trani celebra la tradizione: torna “Primavera Tranese - Antichi Ricordi” il 19 aprile Dalle 9 alle 21 piazza della Repubblica si anima con mercatini, artigianato e cultura per riscoprire il passato e rafforzare il senso di comunità
Trani ospita la prima edizione della Festa del Cioccolato artigianale Speciale Trani ospita la prima edizione della Festa del Cioccolato artigianale Dal 27 febbraio fino al 1 marzo 2026, Piazza della Repubblica, diventerà il palcoscenico di un’esperienza sensoriale unica
Il futuro che vorrei, premiati gli studenti vincitori del contest Associazioni ed Ordini Professionali Il futuro che vorrei, premiati gli studenti vincitori del contest Protagonisti gli alunni delle scuole superiori della città
Il Futuro che vorrei: il contest per ragazzi si chiude con una grande festa in piazza della Repubblica Enti locali Il Futuro che vorrei: il contest per ragazzi si chiude con una grande festa in piazza della Repubblica Giovedì 22 maggio la premiazione dei migliori content creator della città di Trani
"Per caso manco piazza della Repubblica è ricompresa nell'appalto?" Politica "Per caso manco piazza della Repubblica è ricompresa nell'appalto?" Interviene sulla manutenzione del verde pubblico Gianni Di Leo capogruppo della Lega in consiglio comunale.
Torna anche per gennaio 2025 a Trani il mercatino di antiquariato e modernariato Vita di città Torna anche per gennaio 2025 a Trani il mercatino di antiquariato e modernariato Appuntamento domani a partire dalle 8
Marito e moglie cadono in un'aiuola in piazza della Repubblica, trasportati in ospedale Cronaca Marito e moglie cadono in un'aiuola in piazza della Repubblica, trasportati in ospedale Sono inciampati in un'aiuola dove prima c'era piantato un albero
Quando la vacanza sposa la natura: turista marchigiano salva un esemplare ferito nella Baia dei Gruccioni a Trani
25 luglio 2026 Quando la vacanza sposa la natura: turista marchigiano salva un esemplare ferito nella Baia dei Gruccioni a Trani
Trani Autism Friendly Plus, 150 ragazzi con disabilità protagonisti al luna park della festa patronale
25 luglio 2026 Trani Autism Friendly Plus, 150 ragazzi con disabilità protagonisti al luna park della festa patronale
Svolta per lo Stadio "Nicola Lapi ": la Giunta Galiano approva il piano di adeguamento da 700mila euro
25 luglio 2026 Svolta per lo Stadio "Nicola Lapi": la Giunta Galiano approva il piano di adeguamento da 700mila euro
Tutela - La città che protegge | La Visione Di Mino Di Lernia per Trani
25 luglio 2026 Tutela - La città che protegge | La Visione Di Mino Di Lernia per Trani
Trani protagonista del contest musicale di Ti Playlisto
25 luglio 2026 Trani protagonista del contest musicale di Ti Playlisto
Judo Trani protagonista sulla scena internazionale: gli atleti biancazzurri in partenza per Bardonecchia
25 luglio 2026 Judo Trani protagonista sulla scena internazionale: gli atleti biancazzurri in partenza per Bardonecchia
Il Comitato Sant'Agostino scrive al Prefetto: «Il Comune ci ha lasciati nel silenzio»
25 luglio 2026 Il Comitato Sant'Agostino scrive al Prefetto: «Il Comune ci ha lasciati nel silenzio»
Sicurezza e legittima difesa, il Comitato 1298 incontra i cittadini a Trani
25 luglio 2026 Sicurezza e legittima difesa, il Comitato 1298 incontra i cittadini a Trani
Trani sferzata da una violenta grandinata, crollano due pini in via Papa Giovanni
24 luglio 2026 Trani sferzata da una violenta grandinata, crollano due pini in via Papa Giovanni
GialloZafferano premia Trani: Quintessenza e Casa Sgarra nella classifica dei migliori di Puglia
24 luglio 2026 GialloZafferano premia Trani: Quintessenza e Casa Sgarra nella classifica dei migliori di Puglia
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.