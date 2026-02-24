Cioccolato
Trani ospita la prima edizione della Festa del Cioccolato artigianale

Dal 27 febbraio fino al 1 marzo 2026, Piazza della Repubblica, diventerà il palcoscenico di un’esperienza sensoriale unica

Trani - martedì 24 febbraio 2026
Tutto pronto per l'edizione tranese della Festa del Cioccolato Artigianale, l'appuntamento più dolce e atteso dell'anno, che dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 trasformerà Piazza della Repubblica in un grande villaggio del gusto, tra profumi di cacao, artigianalità e atmosfera mediterranea.

La Festa del Cioccolato si svolgerà nel cuore della città, in Piazza della Repubblica, a pochi passi dal centro storico, dal porto e dalla celebre cattedrale sul mare. Un luogo perfetto per accogliere famiglie, visitatori e appassionati, creando un percorso tra sapori, artigianalità e bellezza architettonica.

Come nelle tappe del tour nazionale, i Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia porteranno in città le loro creazioni di cioccolato autentico, preparato secondo le tradizioni regionali: dai gianduiotti alla pralineria più raffinata, dagli spezzati al cioccolato speziato, dai cremini alle ricette con frutta secca, fino alle lavorazioni più innovative.

Il cioccolato artigianale è considerato "puro" perché prodotto in quantità limitate, senza additivi, conservanti o eccessi di zucchero e per questo va gustato fresco, direttamente dal produttore al consumatore. Il cacao, definito fin dai tempi dei Maya e degli Aztechi "il cibo degli dei", ha proprietà benefiche note da secoli. Il nostro cioccolato artigianale mantiene intatti profumi, fragranza, qualità e, soprattutto, si scioglie in bocca.

Non solo cioccolato: laboratori, giochi e attività per tutti. Il programma prevede attività dedicate ai più piccoli con il Choco Play, mentre i laboratori didattici gratuiti, sono destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per iscrivere le proprie classi, gli insegnanti dovranno prenotarsi sul sito: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori

Per non perdete nessuna novità sulla Festa del Cioccolato Artigianale a Trani seguite l'evento sulla pagina Facebook a questo link.
