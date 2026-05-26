Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Giacomo Marinaro
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Giacomo Marinaro
Politica

Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Giacomo Marinaro

Tutte le preferenze lista per lista

Trani - martedì 26 maggio 2026 9.00

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Giacomo Marinaro.


GIACOMINO SINDACO PER TRANI
Cognome e NomePreferenze
1Loconte Antonio637
2Cormio Patrizia420
3Angiolillo Antonio117
4Gambatesa Mario104
5Baldassarre Carmine101
6Fanelli Giuseppe93
7Manzi Francesca34
8Uniti Irene27
9Balducci Vanessa22
10Lamarca Filomena21
11Fasciano Nicola15
12Garofalo Letizia15
13Giannino Loretta15
14Musacco Nicola15
15Di Meo Isabella15
16De Palma Grazia13
17Koci Xhesika12
18Demarku Giuliano10
19Di Vanno Prudenza Detta Enza10
20Pecorella Annamaria8
21Di Tondo Giuseppe8
22Curatella Vincenzo7
23Laurora Emanuele7
24Ieva Vincenzo5
25Sanna Domenico Adriano5
26Cipriani Rosy4
27Chiango Benito3
28Liuzzi Savino3
29Lomazzo Pasquale3
30Vingi Angela3
31Urso Porsia2
32Caselli Domenico0

Prossimamente Trani
Cognome e NomePreferenze
1Uva Rosa356
2Zanni Biagio252
3Da Leurentis Saverio200
4Bucci Gianluca Detto Luca187
5Lestingi Nicola135
6Morollo Luca94
7Falco Teresa85
8Guidotti Cinzia83
9Cignarelli Andrea Maria64
10D'agostino Ivana63
11Melziade Emanuela59
12Vergine Daniele52
13Di Tommaso Myriam50
14Fascia Giacomo50
15Carriero Pasqua47
16Alberga Paola31
17Caffarella Teresa24
18D'addato Angelica22
19Gallo Azzurra19
20Valenziano Mattia Aldo19
21La Quosta Stefania15
22Di Chiaro Claudio12
23Carbutti Domenico11
24Porcelli Stefania10
25Amoruso Giulio6
26Valente Andrea5
27Pasquadibisceglie Nicoletta4
28Di Feo Sergio2
29Dell'olio Lucia1
30Loffredo Valeria1
31Mannatrizio Gianluca1
32De Gennaro Fabrizio0

AVANTI-PSI - PRIMA DI TUTTO TRANI
Cognome e NomePreferenze
1Cirillo Luigi338
2Loconte Giovanni Detto Gianni221
3Pignataro Carmela Detta Carmen183
4Miranda Vincenzo91
5Bartucci Angela60
6Loprieno Antonia Detta Antonella43
7Romano Giovanni42
8Loconte Simona Detta Simona33
9Di Meo Angela32
10Nuzzolese Carlo25
11Pompilio Carmela24
12Ciavarella Francesca22
13Caressa Nicola17
14Del Nigro Luciana15
15Di Vito Erika14
16Di Lernia Carmela13
17Procacci Paolo8
18Damato Nunzia6
19Giusto Teresa Detta Terry6
20Musicco Vittoria6
21Patruno Claudio6
22Pellegrino Lucia Aurora Detta Aurora6
23Pinto Concetta6
24Rella Antonio6
25Carbone Margherita5
26Ferrucci Valeria5
27Fiore Domenico4
28Lops Giovanna Detta Vanna2
29Palmieri Emilia2
30Bevacqua Rosa Detta Romi1
31Nugnes Tiziana1
32Piccinni Romolo1

Marinaro sindaco per Trani
Cognome e NomePreferenze
1Ruggiero Carlo Detto Carletto496
2Di Gravina Fabio353
3Rondinone Alessandra339
4Rana Lucia216
5Ciardi Rosa109
6Stella Carola83
7Tannoja Giovanna61
8Laurora Domenico59
9Pappolla Emanuele58
10Loprieno Antonietta46
11Nenna Martina41
12Agricola Filomena30
13Di Lernia Francesco24
14Di Tondo Mattia22
15D'oria Emanuele21
16Allegretti Alessandro17
17Di Perna Rossella16
18Napoletano Nicola14
19Romano Monica14
20Cartago Giuseppe12
21Moreira Carina Alexandre Detta Carina11
22Curci Roberto9
23Veneruso Vincenza7
24Di Venosa Ines7
25Leo Giorgia5
26Figliolia Cataldo3
27Vino Alessandro2
28Parziale Gaetana1
29Somma Debora1
30Di Candido Nicoletta0
31Onegi Letizia0
32Ricchiuto Nicola0

essere in azione
Cognome e NomePreferenze
1Corrado Giuseppe270
2Cormio Savino267
3Daloiso Anna136
4Tarantini Francesco Saverio91
5Ferri Desiree'58
6Roselli Porzia36
7Coratella Domenico18
8Di Gennaro Francesco16
9Morelli Rosanna13
10Caldarola Marianna12
11Nesta Angela10
12Albrizio Pier Paolo6
13Campana Rosalba5
14Caprio Rosa4
15Di Feo Giorgia4
16Musti Raffaella4
17Rutigliano Savino4
18Cellamare Saverio3
19Esposito Antonella3
20Todisco Luigia3
21Di Giglio Angela3
22Amoruso Andrea2
23Mastronicola Nicoletta2
24Pavone Pasquale0
25Policastro Vincenzo0
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