Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Giacomo Marinaro

Trani - martedì 26 maggio 2026
9.00
Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Giacomo Marinaro.
GIACOMINO SINDACO PER TRANI
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Loconte Antonio
|637
|2
|Cormio Patrizia
|420
|3
|Angiolillo Antonio
|117
|4
|Gambatesa Mario
|104
|5
|Baldassarre Carmine
|101
|6
|Fanelli Giuseppe
|93
|7
|Manzi Francesca
|34
|8
|Uniti Irene
|27
|9
|Balducci Vanessa
|22
|10
|Lamarca Filomena
|21
|11
|Fasciano Nicola
|15
|12
|Garofalo Letizia
|15
|13
|Giannino Loretta
|15
|14
|Musacco Nicola
|15
|15
|Di Meo Isabella
|15
|16
|De Palma Grazia
|13
|17
|Koci Xhesika
|12
|18
|Demarku Giuliano
|10
|19
|Di Vanno Prudenza Detta Enza
|10
|20
|Pecorella Annamaria
|8
|21
|Di Tondo Giuseppe
|8
|22
|Curatella Vincenzo
|7
|23
|Laurora Emanuele
|7
|24
|Ieva Vincenzo
|5
|25
|Sanna Domenico Adriano
|5
|26
|Cipriani Rosy
|4
|27
|Chiango Benito
|3
|28
|Liuzzi Savino
|3
|29
|Lomazzo Pasquale
|3
|30
|Vingi Angela
|3
|31
|Urso Porsia
|2
|32
|Caselli Domenico
|0
Prossimamente Trani
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Uva Rosa
|356
|2
|Zanni Biagio
|252
|3
|Da Leurentis Saverio
|200
|4
|Bucci Gianluca Detto Luca
|187
|5
|Lestingi Nicola
|135
|6
|Morollo Luca
|94
|7
|Falco Teresa
|85
|8
|Guidotti Cinzia
|83
|9
|Cignarelli Andrea Maria
|64
|10
|D'agostino Ivana
|63
|11
|Melziade Emanuela
|59
|12
|Vergine Daniele
|52
|13
|Di Tommaso Myriam
|50
|14
|Fascia Giacomo
|50
|15
|Carriero Pasqua
|47
|16
|Alberga Paola
|31
|17
|Caffarella Teresa
|24
|18
|D'addato Angelica
|22
|19
|Gallo Azzurra
|19
|20
|Valenziano Mattia Aldo
|19
|21
|La Quosta Stefania
|15
|22
|Di Chiaro Claudio
|12
|23
|Carbutti Domenico
|11
|24
|Porcelli Stefania
|10
|25
|Amoruso Giulio
|6
|26
|Valente Andrea
|5
|27
|Pasquadibisceglie Nicoletta
|4
|28
|Di Feo Sergio
|2
|29
|Dell'olio Lucia
|1
|30
|Loffredo Valeria
|1
|31
|Mannatrizio Gianluca
|1
|32
|De Gennaro Fabrizio
|0
AVANTI-PSI - PRIMA DI TUTTO TRANI
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Cirillo Luigi
|338
|2
|Loconte Giovanni Detto Gianni
|221
|3
|Pignataro Carmela Detta Carmen
|183
|4
|Miranda Vincenzo
|91
|5
|Bartucci Angela
|60
|6
|Loprieno Antonia Detta Antonella
|43
|7
|Romano Giovanni
|42
|8
|Loconte Simona Detta Simona
|33
|9
|Di Meo Angela
|32
|10
|Nuzzolese Carlo
|25
|11
|Pompilio Carmela
|24
|12
|Ciavarella Francesca
|22
|13
|Caressa Nicola
|17
|14
|Del Nigro Luciana
|15
|15
|Di Vito Erika
|14
|16
|Di Lernia Carmela
|13
|17
|Procacci Paolo
|8
|18
|Damato Nunzia
|6
|19
|Giusto Teresa Detta Terry
|6
|20
|Musicco Vittoria
|6
|21
|Patruno Claudio
|6
|22
|Pellegrino Lucia Aurora Detta Aurora
|6
|23
|Pinto Concetta
|6
|24
|Rella Antonio
|6
|25
|Carbone Margherita
|5
|26
|Ferrucci Valeria
|5
|27
|Fiore Domenico
|4
|28
|Lops Giovanna Detta Vanna
|2
|29
|Palmieri Emilia
|2
|30
|Bevacqua Rosa Detta Romi
|1
|31
|Nugnes Tiziana
|1
|32
|Piccinni Romolo
|1
Marinaro sindaco per Trani
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Ruggiero Carlo Detto Carletto
|496
|2
|Di Gravina Fabio
|353
|3
|Rondinone Alessandra
|339
|4
|Rana Lucia
|216
|5
|Ciardi Rosa
|109
|6
|Stella Carola
|83
|7
|Tannoja Giovanna
|61
|8
|Laurora Domenico
|59
|9
|Pappolla Emanuele
|58
|10
|Loprieno Antonietta
|46
|11
|Nenna Martina
|41
|12
|Agricola Filomena
|30
|13
|Di Lernia Francesco
|24
|14
|Di Tondo Mattia
|22
|15
|D'oria Emanuele
|21
|16
|Allegretti Alessandro
|17
|17
|Di Perna Rossella
|16
|18
|Napoletano Nicola
|14
|19
|Romano Monica
|14
|20
|Cartago Giuseppe
|12
|21
|Moreira Carina Alexandre Detta Carina
|11
|22
|Curci Roberto
|9
|23
|Veneruso Vincenza
|7
|24
|Di Venosa Ines
|7
|25
|Leo Giorgia
|5
|26
|Figliolia Cataldo
|3
|27
|Vino Alessandro
|2
|28
|Parziale Gaetana
|1
|29
|Somma Debora
|1
|30
|Di Candido Nicoletta
|0
|31
|Onegi Letizia
|0
|32
|Ricchiuto Nicola
|0
essere in azione
|
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Corrado Giuseppe
|270
|2
|Cormio Savino
|267
|3
|Daloiso Anna
|136
|4
|Tarantini Francesco Saverio
|91
|5
|Ferri Desiree'
|58
|6
|Roselli Porzia
|36
|7
|Coratella Domenico
|18
|8
|Di Gennaro Francesco
|16
|9
|Morelli Rosanna
|13
|10
|Caldarola Marianna
|12
|11
|Nesta Angela
|10
|12
|Albrizio Pier Paolo
|6
|13
|Campana Rosalba
|5
|14
|Caprio Rosa
|4
|15
|Di Feo Giorgia
|4
|16
|Musti Raffaella
|4
|17
|Rutigliano Savino
|4
|18
|Cellamare Saverio
|3
|19
|Esposito Antonella
|3
|20
|Todisco Luigia
|3
|21
|Di Giglio Angela
|3
|22
|Amoruso Andrea
|2
|23
|Mastronicola Nicoletta
|2
|24
|Pavone Pasquale
|0
|25
|Policastro Vincenzo
|0
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