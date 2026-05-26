Politica
Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Angela Mercorio
Ecco le preferenze per gli aspiranti consiglieri delle liste Rispettiamo Trani e Trani 2035
Trani - martedì 26 maggio 2026 8.59
Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Angela Mercorio.
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Rana Anna Stefania
|115
|2
|Covelli Alessia
|89
|3
|Porcelli Giuseppe
|88
|4
|Leone Pasquale
|82
|5
|Dinatale Dora
|81
|6
|Lambo Grazia
|77
|7
|Ventura Adriano
|59
|8
|Stella Emiliana
|38
|9
|Nenna Domenico
|32
|10
|Manzi Nicola
|29
|11
|Tedeschi Cosimo
|28
|12
|De Gennaro Paolo
|25
|13
|Ruggiero Maurizio
|24
|14
|Rubini Maurizio
|23
|15
|Termine Paolo
|17
|16
|Nugnes Isabella
|15
|17
|Monopoli Sebastiano
|14
|18
|Cannone Alessia
|12
|19
|D'ambrosio Antonio
|10
|20
|Di Perna Giovanni
|8
|21
|Masullo Antonio
|8
|22
|Romeo Di Santillo Francesco
|8
|23
|Iadaresta Fabio
|5
|24
|Croci Guido
|4
|25
|Gaudioso Angelina
|2
|26
|Di Leno Martina
|1
|27
|Palumbo Alessia
|1
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Frati Simona
|29
|2
|Amicarelli Luigi
|24
|3
|Fortunato Vito
|14
|4
|Loprieno Nicola
|14
|5
|Cafagna Filomeno
|8
|6
|Fiore Cosimo
|8
|7
|Amoruso Pasquale
|6
|8
|Oliva Genesio
|6
|9
|Bassi Gianfranco
|4
|10
|Dilillo Gaetano
|4
|11
|Fumai Monica
|4
|12
|Scarnera Gianluigi
|4
|13
|Tarantini Francesca
|4
|14
|D'erchia Maria Anna
|3
|15
|Natale Michele
|3
|16
|Lavacca Michele
|2
|17
|Zerbino Pietro
|2
|18
|Gusmai Claudia
|1
|19
|Botta Angelo
|0
|20
|Caffarella Stefania
|0
|21
|Daloiso Michele
|0
|22
|Di Martino Adriano
|0
|23
|Laudo Valentina
|0
|24
|Longetti Orietta
|0
|25
|Monticelli Mariagrazia
|0
|26
|Morisco Concettina
|0
|27
|Selvaggio Francesco
|0