Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Angela Mercorio
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Politica

Elezioni amministrative Trani 2026, i voti per i candidati delle liste per Angela Mercorio

Ecco le preferenze per gli aspiranti consiglieri delle liste Rispettiamo Trani e Trani 2035

Trani - martedì 26 maggio 2026 8.59

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Angela Mercorio.


Rispettiamo Trani
Cognome e NomePreferenze
1Rana Anna Stefania115
2Covelli Alessia89
3Porcelli Giuseppe88
4Leone Pasquale82
5Dinatale Dora81
6Lambo Grazia77
7Ventura Adriano59
8Stella Emiliana38
9Nenna Domenico32
10Manzi Nicola29
11Tedeschi Cosimo28
12De Gennaro Paolo25
13Ruggiero Maurizio24
14Rubini Maurizio23
15Termine Paolo17
16Nugnes Isabella15
17Monopoli Sebastiano14
18Cannone Alessia12
19D'ambrosio Antonio10
20Di Perna Giovanni8
21Masullo Antonio8
22Romeo Di Santillo Francesco8
23Iadaresta Fabio5
24Croci Guido4
25Gaudioso Angelina2
26Di Leno Martina1
27Palumbo Alessia1

Trani 2035
Cognome e NomePreferenze
1Frati Simona29
2Amicarelli Luigi24
3Fortunato Vito14
4Loprieno Nicola14
5Cafagna Filomeno8
6Fiore Cosimo8
7Amoruso Pasquale6
8Oliva Genesio6
9Bassi Gianfranco4
10Dilillo Gaetano4
11Fumai Monica4
12Scarnera Gianluigi4
13Tarantini Francesca4
14D'erchia Maria Anna3
15Natale Michele3
16Lavacca Michele2
17Zerbino Pietro2
18Gusmai Claudia1
19Botta Angelo0
20Caffarella Stefania0
21Daloiso Michele0
22Di Martino Adriano0
23Laudo Valentina0
24Longetti Orietta0
25Monticelli Mariagrazia0
26Morisco Concettina0
27Selvaggio Francesco0
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