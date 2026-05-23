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Cronaca

Tragico incidente in Piemonte, perde la vita un 65enne di Trani

L'uomo era a bordo della sua bici quando si è scontrato contro un'auto

Trani - sabato 23 maggio 2026 14.06
Una tragica notizia arriva dalla provincia di Alessandria. Un uomo di 65 anni, Savino Di Leo, originario di Trani, ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì 22 maggio a Casale Monferrato, dove risiedeva da anni, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto tra via Trino e via Milano.

Secondo le prime informazioni, il 65enne si trovava in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro con un'autovettura. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato inutile: all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già in arresto cardiaco e non è stato possibile salvargli la vita.

La vittima, in arte "Il Ciclone", era conosciuta anche per aver preso parte, nel 2020, al programma televisivo Italia's Got Talent, esperienza che lo aveva fatto conoscere oltre i confini della sua città. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente suscitato cordoglio e commozione tra quanti lo conoscevano, a Trani e non solo.
  • Lutto
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