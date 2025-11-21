Vanoni
"Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni tre estati fa, scompare un'icona della musica italiana

La cantante novantunenne si è spenta per un malore nella sua casa a Milano

Trani - sabato 22 novembre 2025 0.51
Anche l'ultima volta sul palco di Trani, esibendosi in quel capolavoro di Lucio Dalla che è che "chissà se lo sai" in occasione del tributo al cantautore organizzato da fond. Seca, aveva incantato tutti, pur quasi 90 anni novantenne. Sembra uno scherzo, uno di quelli giocati con la solita ironia e spirito a cui ci aveva abituato soprattutto negli ultimi anni: ma Ornella Vanoni se n è andata davvero, pare improvvisamente colta da un valore nella sua casa a Milano. Solo qualche giorno fa aveva divertito il pubblico con suoi interventi nella trasmissione di Fabio Fazio "che tempo che fa" ospite fissa ormai da diverse stagioni , divertente e dissacrante anche nei confronti della morte, tanto da aver suggerito ultimamente bare sostenibili agli amici come regalo di Natale. A Trani era venuta diverse volte: da sola, nella vecchia sede dello Sporting club di via Malcangi e poi in una delle memorabili tappe del tour «Ti ricordi ? No, non mi ricordo» con il suo amato Gino Paoli, su un palco con la meravigliosa scenografia della cattedrale di Trani. Classe, raffinatezza, bellezza e un timbro di voce flautata e inconfondibile, unico, con la limpidezza di uno strumento musicale intessuto di seta. Grazie , Ornella , di aver accarezzato con la tua voce anche la nostra Città.
