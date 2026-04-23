Ultim’ora: Vito Branà lascia la coalizione di Galiano e si candida a Sindaco

Il Movimento5Stelle corre da solo, terremoto nella coalizione di centrosinistra.COMUNICATO STAMPAIL MOMENTO DELLA VERITA'Questo è il momento della verità. SI!! La VERITA' E LA TRASPARENZA sono i principi sui quali abbiamo fondato la nostra azione politica in questi 11 anni.Nonostante il nostro sforzo a sederci al tavolo di una coalizione di "pseudo" centro sinistra, nonostante siamo stati all'opposizione di alcune di queste forze, abbiamo subito messo in chiaro che per noi la DISCONTINUITA' , rispetto alla precedente amministrazione, era un principio IRRINUNCABILE, affinché il Movimento Cinque Stelle, fosse all'interno di questo progetto.Abbiamo chiesto come condizione primaria la firma di un codice etico o Carta dei Valori (come piace chiamarla al prof. Galiano) e la lotta al conflitto di interessi.Con il passare die giorni, e dopo la candidatura di Marco Galiano, si è passati dai valori sui quali si poggiava la coalizione alla MERA CONTA dei voti potenziali.Da qui in poi la coalizione di centro sinistra (sul modello DE CARO) si è trasformata ed è tornata ad essere quella del recente passato, anzi dell'attuale uscente, OVVERO TUTTI DENTRO PURCHE' SI VINCA A TUTTI I COSTI.Noi non ci facciamo strumentalizzare per risolvere beghe di potere interne, che non ci appartengono, pur di dare una parvenza di RINNOVAMENTO, che nella sostanza non c'è!!Come abbiamo sempre detto, noi non ci siamo a prescindere, perché non abbiamo bisogno di mantenere una "poltrona" o un centro di potere.Noi abbiamo bisogno di andare a testa alta tra i cittadini, come abbiamo sempre fatto in questi anni.Quando i cittadini hanno chiesto il nostro aiuto e supporto, noi ci siamo sempre impegnati e non abbiamo mai chiesto per chi avessero votato.Perché noi non siamo una lista da riempire in vista della campagna elettorale.Noi non costringiamo la gente a venire in lista perché ci deve un favore.Noi non chiediamo la sezione dove vanno a votare magari con una agenda per poterli controllare.NOI SIAMO UNA COMUNITA' di PERSONE LIBERE, MA LIBERE DAVVERO!!Non abbiamo dei poteri o degli interessi personali che dobbiamo tutelare!Noi siamo il megafono dei cittadini che non hanno una voce, che non devono chiedere all'amico "politico" di turno. Noi ci siamo per tutti.Abbiamo creduto fortemente che la figura di Marco Galiano fosse una "garanzia" verso coloro che fanno del potere e del trasformismo la loro azione politica.Nel comizio di apertura lo stesso Galiano ha ribadito più volte gridando che vorrebbe combattere la logica del "FAVORE", ma per combattere ciò, l'unico antidoto vero all'intero di quella coalizione eravamo noi.Abbiamo creduto e ci siamo illusi, perché dobbiamo prenderci anche le nostre responsabilità, che il Movimento Cinque stelle di Trani, potesse essere il vero valore aggiunto, il VERO RINNOVAMENTO, in un progetto di garanzia futuro.Adesso parlo da capogruppo del M5S, perché devo assumermi la responsabilità delle scelte e il coraggio di portarle fino in fondo. Quello che invece ci aspettavamo da chi doveva guidarci e non c'è statSE NULLA CAMBIA, TUTTO RESTA!E noi saremmo stati l'ANTIDOTO AL VELENO della situazione politica attuale.E NOI NOJ CI STIAMO!IL CAMPO "GIUSTO" non esiste a queste condizioni.Il campo è "Giusto" quado si condividono Valori basilari, e quello che vediamo è che in questa accozzaglia di sinistra-centro-destra vale tutto! Vale anche che esponenti politici istituzionali di destra possano passare a un mese dalle elezioni in questo progetto.PER NOI NON VALE TUTTO!!Ci sono forze (direi quasi tutte) che hanno avuto l'obiettivoprimario di farci fuori da questa coalizione perché hanno capito che non potevano manovrarci e qualcuno ha pensato di provocarci per far saltare tutto all'aria per poter prendere il posto di MarcoGaliano.La nostra uscita da questo progetto è anche frutto del mancato coraggio che si è avuto nel prendere quelle decisioni che sarebbero state fondamentali come presupposto per il governo futuro della città.ADESSO E' IL MOMENTO DELLA VERITA'.Il mio è un appello a tutti i cittadini veramente liberi della nostra città,a coloro i quali credono nella reale capacità di colui che li rappresenterà,a coloro i quali credono ancora che la sinistra sia diversa dalla destra anche a livello locale,a coloro i quali conoscono personalmente me e il gruppo che rappresento, tutto l'impegno e il lavoro svolto (tutto documentato) in questi 6 anni di opposizione in consiglio comunale.A VOI MI APPELLO, DATECI FIDUCIA, PERCHE' NOI SIAMO CERTEZZA, NON PROMESSA.GURDIAMOCI NEGLI OCCHI, PERCHE' GUARDONDOSI NEGLI OCCHI LA TESTA NON LA PUOI ABBASSARE.SARO' IO, VITO BRANA' IL CANDIATO SINDACO DEL M5S PER LA NOSTRA CITTA' DI TRANI.CREDETE IN ME E NEL GRUPPO CHE RAPPRESENTO. RIPAGHEREMO LA VOSTRA FIDUCIA!