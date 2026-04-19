Verdone
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Vita di città

Trani meta di vip, in città Carlo Verdone e Francesca Tocca

Giornata pugliese tra cultura, spettacolo e sapori per due volti noti dello spettacolo italiano

Trani - domenica 19 aprile 2026 10.18
Una giornata all'insegna della scoperta e del gusto ha visto protagonisti due nomi noti del panorama artistico italiano, Carlo Verdone e Francesca Tocca, entrambi di passaggio nella città di Trani prima dei rispettivi impegni.

L'attore e regista romano ha approfittato delle ore precedenti della sua ospitata ad Andria per celebrare i 40 anni del film "Troppo Forte" per concedersi una visita guidata tra i vicoli del centro storico tranese. Accompagnato da guida locale, Verdone ha potuto ammirare le bellezze architettoniche e respirare l'atmosfera suggestiva della città, mostrando grande interesse per la sua storia millenaria e per scorci iconici come la Cattedrale sul mare.

Parallelamente, la ballerina Francesca Tocca ha scelto un'esperienza più rilassata ma altrettanto affascinante: una passeggiata sul porto turistico di Trani, tra barche ormeggiate e scatti con i fan, seguita da una cena stellata, il tutto immortalato sul suo profilo Instagram.

Trani si conferma così sempre più meta apprezzata da artisti e visitatori, capace di coniugare cultura, paesaggio e gastronomia.
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